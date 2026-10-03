Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val

Valur Páll Eiríksson skrifar
Erfiður veruleiki að sætta sig við. Eitt sigursælasta lið Íslandssögunnar í kvennaboltanum er fallið úr efstu deild í fyrsta sinn.
Erfiður veruleiki að sætta sig við. Eitt sigursælasta lið Íslandssögunnar í kvennaboltanum er fallið úr efstu deild í fyrsta sinn. Vísir/Anton Brink

Tveir leikir voru á dagskrá í lokaumferð neðri hluta Bestu deildar kvenna í gær þar sem þrjú lið börðust um að forðast tvö fallsæti. Þór/KA hélt sér uppi með sigri í Víkinni og felldi þar með Víking og Val.

Valur vann góðan 2-1 útisigur á Fram í Úlfarsárdal í gær en það dugði skammt. Valur þurfti að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórs/KA til að halda sæti sínu í deildinni. Valskonur féllu því í fyrsta sinn í sögu félagsins þar sem Norðankonur héldu sínu sæti.

Klippa: Fram 1-2 Valur

María Dögg Jóhannsdóttir og Erin Flurey skoruðu mörk Norðankvenna seint í fjölsóttum leik við Víking í Víkinni. 2-0 sigur liðsins tryggði þeirra sæti á kostnað Víkings sem fellur ásamt Val.

Klippa: Víkingur 0-2 Þór/KA
Besta deild kvenna Valur Fram Víkingur Reykjavík Þór Akureyri KA

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