Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val

Tveir leikir voru á dagskrá í lokaumferð neðri hluta Bestu deildar kvenna í gær þar sem þrjú lið börðust um að forðast tvö fallsæti. Þór/KA hélt sér uppi með sigri í Víkinni og felldi þar með Víking og Val.
Valur vann góðan 2-1 útisigur á Fram í Úlfarsárdal í gær en það dugði skammt. Valur þurfti að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórs/KA til að halda sæti sínu í deildinni. Valskonur féllu því í fyrsta sinn í sögu félagsins þar sem Norðankonur héldu sínu sæti.
María Dögg Jóhannsdóttir og Erin Flurey skoruðu mörk Norðankvenna seint í fjölsóttum leik við Víking í Víkinni. 2-0 sigur liðsins tryggði þeirra sæti á kostnað Víkings sem fellur ásamt Val.