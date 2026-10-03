„Áhættusamt. Óhætt að segja það,“ sagði Kári Árnason í umræðum á Sýn Sport um það byrjunarlið sem Arnar Gunnlaugsson hefur valið fyrir leikinn við Búlgaríu í Þjóðadeildinni í dag. Kári botnar lítið í þeirri ákvörðun að taka Gylfa Þór Sigurðsson út úr byrjunarliðinu.
„Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur. Hann vill spila alla leiki og hann hugsar það vel um sig að það er ekkert vandamál,“ sagði Kári um Gylfa. Svo virðist sem Gylfa sé frekar ætlað að vera í byrjunarliðinu í útileiknum gegn Eistlandi á þriðjudaginn þegar þessari fjögurra leikja landsleikjatörn lýkur.
„Ég gæti skilið þetta hefði hann spilað tvo leiki og myndi svo hvíla úti á móti Eistum á þriðjudaginn. En mér finnst skrýtið að „hæpa“ Eista sem erfitt lið á útivelli. Við eigum bara að ná þessum tveimur leikjum í röð og getum þá gleymt þessum fyrri leik við Eista og komið í þann seinni með betra plan,“ sagði Kári en umræðuna má sjá hér að neðan.
Sex breytingar eru á byrjunarliðinu frá 3-0 sigrinum gegn Lúxemborg á þriðjudaginn og meðal annars kemur Andri Fannar Baldursson á miðjuna í stað Gylfa og fær stóra áskorun. Þá eru fjórir nýir menn í vörninni.
„Þetta gæti heppnast en hann er að sýna að hann treystir hópnum og það er jákvætt. Hann treystir mönnum fyrir risahlutverki í liðinu,“ sagði Kári.
„Andri Fannar er að koma upp úr lægð, kom fyrst inn í landsliðið kornungur og var helvíti spennandi en svo fjaraði einhvern veginn undan hans gengi. En svo virðist hann standa sig vel í Tyrklandi núna og er kominn inn á miðsvæðið. Risapróf fyrir hann.
Svo erum við með alveg nýja vörn. Höfum ekki séð þessa útfærslu á vörninni áður. Búlgararnir eru ekki með frábært lið en það er mjög áhættusamt að gera þetta. Vonandi komumst við upp með þetta,“ sagði Kári.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari útskýrði breytingarnar á byrjunarliðinu í viðtali skömmu fyrir leik og má sjá það hér að neðan.
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, gerir heilar sex breytingar á byrjunarliði Íslands eftir 3-0 sigur á Lúxemborg í miðri viku. Öll varnarlínan breytist frá síðasta leik.