„Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 2. október 2026 21:40 Einar Guðnason, þjálfari Víkings Reykjavíkur sem spilar í Lengjudeildinni á næsta tímabili vísir Einar Guðnason þjálfari Víkings sagðist bera stærstan hluta ábyrgðarinnar á falli liðsins úr Bestu deild kvenna eftir tveggja marka tap gegn Þór/KA í lokaumferðinni. Hann sagði mistök á undirbúningstímabilinu og í gegnum mótið hafa reynst Víkingum dýrkeypt. „Bara hörmulegt. Það er það eina sem ég get sagt. Hræðilegt,“ sagði Einar þegar hann var spurður út í tilfinningarnar eftir leik. Hann taldi margt hafa farið úrskeiðis á tímabilinu og horfði meðal annars til eigin ákvarðana. „Ég stillti kannski vitlaust upp í mörgum leikjum, gerði lélegar skiptingar. Þannig að ég þarf bara að taka þetta mest á sjálfan mig. Það er bara svoleiðis.“ Einar sagði bæði eigin mistök og atvik sem féllu Víkingum í óhag hafa haft áhrif á gengi liðsins. „Við gerum mistök á mörgum stöðum í mótinu. En hlutirnir falla líka ekki með okkur.“ Hann taldi dómaramistök hafa kostað Víking stig í nokkrum leikjum á tímabilinu og sagði liðið hafa fengið afsökunarbeiðnir frá dómurum. „Ef það væri VAR á Íslandi þá værum við með tíu stigum meira. En það er ekki VAR á Íslandi,“ sagði Einar. Hann lagði þó áherslu á að Víkingar hefðu fengið tækifæri til að vinna þá leiki þrátt fyrir það. Betri færanýting og færri mistök í vörninni hefðu getað breytt niðurstöðunni. Liðið hefði líka fengið tækifæri til að bjarga sér gegn Þór/KA en ekki nýtt þau. „Það er ódýrt ef ég ætla að fara að benda á dómarann. Það er svo margt í þessu. Dómarinn er frábær í dag. Hann dæmdi frábærlega í síðasta leik. Við unnum hvorugan.“ Þrátt fyrir vonbrigðin hafði Einar trú á að Víkingur gæti snúið aftur í Bestu deildina strax á næsta tímabili. „Já, ég geri það að sjálfsögðu.“ Það voru 1100 áhorfendur á leiknum í Víkinni í kvöld og hrósaði Einar stuðningnum og umgjörðinni í Víkinni og sagði sárt að sjá félagið falla. „Þetta er að mínu mati langflottasta félagið í þessari deild og það er alveg hræðilegt fyrir deildina og náttúrulega líka fyrir okkur að við séum að falla.“ Einar sagði einnig sorglegt að Valur félli og benti á að liðið hefði gefið ungum leikmönnum tækifæri. Hann velti jafnframt fyrir sér hvort Víkingur hefði þurft að fá fleiri erlenda leikmenn til liðsins frá upphafi tímabilsins og taldi ákvörðunina um að fara ekki þá leið mögulega hafa átt þátt í fallinu. „Það er sorglegt fyrir íslenskan fótbolta að þessi tvö lið séu að fara niður.“ Besta deild kvenna Íslenski boltinn Víkingur Reykjavík Mest lesið Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn Íslenski boltinn Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Íslenski boltinn Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Enski boltinn Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Enski boltinn „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Bakgarðsáskorunin: Öskraði á sjálfan sig til að vekja sig Sport „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Fótbolti Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Fótbolti Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Fótbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Enn er penninn á lofti í Laugardal Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Sjá meira