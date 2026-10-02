Íslenski boltinn

„Sorg­legt fyrir ís­lenskan fót­bolta“

Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar
Einar Guðnason, þjálfari Víkings Reykjavíkur sem spilar í Lengjudeildinni á næsta tímabili
Einar Guðnason, þjálfari Víkings Reykjavíkur sem spilar í Lengjudeildinni á næsta tímabili vísir

Einar Guðnason þjálfari Víkings sagðist bera stærstan hluta ábyrgðarinnar á falli liðsins úr Bestu deild kvenna eftir tveggja marka tap gegn Þór/KA í lokaumferðinni. Hann sagði mistök á undirbúningstímabilinu og í gegnum mótið hafa reynst Víkingum dýrkeypt.

„Bara hörmulegt. Það er það eina sem ég get sagt. Hræðilegt,“ sagði Einar þegar hann var spurður út í tilfinningarnar eftir leik.

Hann taldi margt hafa farið úrskeiðis á tímabilinu og horfði meðal annars til eigin ákvarðana.

„Ég stillti kannski vitlaust upp í mörgum leikjum, gerði lélegar skiptingar. Þannig að ég þarf bara að taka þetta mest á sjálfan mig. Það er bara svoleiðis.“

Einar sagði bæði eigin mistök og atvik sem féllu Víkingum í óhag hafa haft áhrif á gengi liðsins.

„Við gerum mistök á mörgum stöðum í mótinu. En hlutirnir falla líka ekki með okkur.“

Hann taldi dómaramistök hafa kostað Víking stig í nokkrum leikjum á tímabilinu og sagði liðið hafa fengið afsökunarbeiðnir frá dómurum.

„Ef það væri VAR á Íslandi þá værum við með tíu stigum meira. En það er ekki VAR á Íslandi,“ sagði Einar.

Hann lagði þó áherslu á að Víkingar hefðu fengið tækifæri til að vinna þá leiki þrátt fyrir það. Betri færanýting og færri mistök í vörninni hefðu getað breytt niðurstöðunni. Liðið hefði líka fengið tækifæri til að bjarga sér gegn Þór/KA en ekki nýtt þau.

„Það er ódýrt ef ég ætla að fara að benda á dómarann. Það er svo margt í þessu. Dómarinn er frábær í dag. Hann dæmdi frábærlega í síðasta leik. Við unnum hvorugan.“

Þrátt fyrir vonbrigðin hafði Einar trú á að Víkingur gæti snúið aftur í Bestu deildina strax á næsta tímabili.

„Já, ég geri það að sjálfsögðu.“

Það voru 1100 áhorfendur á leiknum í Víkinni í kvöld og hrósaði Einar stuðningnum og umgjörðinni í Víkinni og sagði sárt að sjá félagið falla.

„Þetta er að mínu mati langflottasta félagið í þessari deild og það er alveg hræðilegt fyrir deildina og náttúrulega líka fyrir okkur að við séum að falla.“

Einar sagði einnig sorglegt að Valur félli og benti á að liðið hefði gefið ungum leikmönnum tækifæri. Hann velti jafnframt fyrir sér hvort Víkingur hefði þurft að fá fleiri erlenda leikmenn til liðsins frá upphafi tímabilsins og taldi ákvörðunina um að fara ekki þá leið mögulega hafa átt þátt í fallinu.

„Það er sorglegt fyrir íslenskan fótbolta að þessi tvö lið séu að fara niður.“

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