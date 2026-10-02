Íslenski boltinn

,,Mikið í gangi í hausnum núna”

Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar
Arna Sif Ásgrímsdóttir í leik með Þór/KA
Arna Sif Ásgrímsdóttir í leik með Þór/KA vísir/Guðmundur

Arna Sif Ásgrímsdóttir, fyrirliði Þórs/KA, sagðist hafa fundið fyrir miklum létti eftir tveggja marka sigur á Víkingi sem tryggði liðinu áframhaldandi veru í Bestu deild kvenna. Hún var stolt af viðbrögðum liðsins eftir tap í síðustu umferð en sagði vonbrigði með tímabilið einnig hafa verið ofarlega í huga.

„Þetta eru einhvern veginn allar heimsins tilfinningar. Í fyrsta lagi er ég ótrúlega stolt af liðinu, hvernig það kom inn í leikinn og svaraði fyrir síðasta. Þetta er búið að vera svolítið þungt á manni og engin draumastaða að vera í.“

Þrátt fyrir gleðina yfir að hafa tryggt sætið hefði hún viljað sjá liðið í annarri stöðu.

„Svo eru bara vonbrigði með tímabilið, hvernig það spilaðist. Maður er harður við sjálfan sig, hefði viljað gera meira eða hjálpa meira. Það er mikið í gangi í hausnum núna.“

Mikið var undir í Víkinni og fjölmenni í stúkunni. Arna Sif sagði þó hafa verið merkilega létt að spila leikinn. Liðið hefði náð að einbeita sér að eigin verkefni.

„Við vorum mjög sammála um hvað við værum að fara að gera, vorum mjög einbeittar, fannst mér.“

Hún viðurkenndi þó að spennan hefði verið til staðar.

„Ég ætla samt ekkert að ljúga, auðvitað voru einhver fiðrildi í maganum. En strax í upphitun fannst mér bara kveikt á okkur. Við vorum on it og unnum verðskuldað.“

Arna Sif sagði það hafa gríðarlega mikla þýðingu fyrir bæði leikmenn og félagið að halda sæti í deildinni. Hún hefði haft áhyggjur af því hvað fall gæti haft í för með sér.

„Ég persónulega hafði áhyggjur af því hvað yrði um Þór/KA ef félagið myndi falla. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir Akureyri að vera með Þór/KA, gott efstu deildar lið. Við erum með mikið af mjög efnilegum stelpum. Þetta skiptir mig og allar miklu máli.“

Nú þyrfti liðið að nýta reynslu sumarsins til að gera betur.

„Við lærðum ógeðslega mikið í sumar. Við hvílum okkur núna og tökum það með okkur inn í næsta tímabil og gerum betur.“

Spurð hvað liðið gæti helst lært af tímabilinu nefndi Arna Sif ábyrgð leikmanna. Hún sagðist enn vera að læra þótt hún væri orðin 34 ára og komin á síðustu metra ferilsins.

„Við þurfum að taka meiri ábyrgð. Það er ekki alltaf hægt að benda á þjálfarann eða þennan eða hinn. Við þurfum að taka ábyrgð á okkur sjálfum.“

Hún sagði liðið ekki hafa brugðist nægilega vel við erfiðri byrjun á mótinu.

„Við byrjuðum illa, þá urðum við bara svolítið litlar og barnalegar. Við fórum einhvern veginn að kenna hinum og þessum um og vorum kannski lengi að líta inn á við.“

Þegar leikmenn hefðu farið að horfa í eigin barm hefði liðið tekið skref fram á við, þótt frammistaðan hefði áfram verið kaflaskipt. Arna Sif taldi einnig að liðið hefði þurft að vinna betur í ákveðnum þáttum yfir veturinn og finna skýrari sameiginlega stefnu með nýjum þjálfara og mörgum nýjum leikmönnum.

„Við þurfum að vera sammála um hvert við erum að fara, hvernig við erum að spila og hvað hentar mannskapnum. Þannig að já, bara hellings lærdómur eins og heyrist.“

Íslenski boltinn Þór Akureyri KA

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