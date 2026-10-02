Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 2. október 2026 21:53 Erfitt tímabil að baki og útkoman sú versta Vísir/Anton Brink Valskonur eru fallnar úr efstu deild kvenna í fótbolta í fyrsta sinn í sögunni. Sigur liðsins gegn Fram í lokaumferð Bestu deildarinnar í kvöld dugði ekki til að bjarga sæti liðsins þar sem að Þór/KA vann á sama tíma Víking Reykjavík í Fossvoginum og sendi þar með bæði Val og Víking Reykjavík niður í Lengjudeildina. Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals huggar leikmann sinnVísir/Anton Brink Valskonur þurftu á sigri gegn Fram sem og jafntefli í leik Víkings Reykjavíkur og Þór/KA að halda til þess að bjarga sæti sínu í Bestu deildinni og forðast fall. Sigurinn kom með mörkum í seinni hálfleik frá Emmu Hawkins og Arnfríði Auði Arnarsdóttur. Lengi vel leit út fyrir að leikur Víkings og Þórs/KA myndi enda með jafntefli en mörk frá Maríu Dögg Jóhannesdóttur og Erin Flurey seint í seinni hálfleik sáu til þess að Þór/KA bjargaði sæti sínu og sendi bæði Víking og Val niður í Lengjudeildina. Í fyrsta sinn í glæstri sögu kvennaliðs Vals í fótbolta sem liðið fellur úr efstu deild. Leikurinn byrjaði nokkuð rólega og voru bæði lið að þreifa fyrir sér á vellinum. Bæði lið fengu fín færi í fyrri hálfleik en tókst ekki að nýta sér þau. Hættulegasta færi fyrri hálfleiksins kom þegar Emma Hawkins komst inn fyrir vörn Fram. Skot hennar virtist á leið í netið en boltinn hafnaði í annarri stönginni, þaðan í hina stöngina og út. 0-0 og þannig stóðu leikar í hálfleik. Á 61. mínútu nýtti Emma Hawks slæma sendingu til baka frá Hörpu Helgadóttur og komst ein í gegn og kom boltanum í netið. Arnfríður Auður Arnarsdóttir bætti svo við öðru marki Vals á 73. mínútu. Ashley varði fyrsta skotið en missti boltann og Arnfríður fyrst á frákastið og þrumaði boltanum í netið. Margrét Brynja Kristinsdóttir neyddist til þess að yfirgefa völlinn á 80. mínútu eftir að hafa orðið fyrir slæmri tæklingu. Hún þurfti að yfirgefa völlinn í sjúkrabíl. Margrét Brynja fékk aðhlynningu utan vallar þar til sjúkrabíll mætti. Vísir/Anton Brink Sara Svanhildur Jóhannsdóttir minnkaði muninn skömmu fyrir leikslok og hleypti spennu í leikinn á ný. Þór/KA sigraði Víking R 0-2 og því ljóst að Valur og Víkingur Reykjavík falla niður um deild þetta tímabilið. Valskonur áttu erfitt með að halda aftur af tárunum í leikslokVísir/Anton Brink Erfiður veruleiki að sætta sig við. Eitt sigursælasta lið Íslandssögunnar í kvennaboltanum er fallið úr efstu deild í fyrsta sinn. Vísir/Anton Brink Atvik leiksins Fyrsta mark Vals kveikti von hjá liðinu og braust út mikill fögnuður hjá öllum sem tilheyra Val þegar boltinn endaði í netinu. Valskonur fagna marki Emmu Hawkins í kvöldVísir/Anton Brink Stemning og umgjörð Fín stemning og heyrðist vel í stuðningsmönnum Vals í leiknum. Frábær umgjörð eins og alltaf. Dómarar Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson var á flautunni í dag. Honum til aðstoðar voru þeir Kristofer Bergmann og Sveinn Ingi Sigurjónsson Waage. Dómgæslan fín í dag og að mínu mati engin vafamál. Íslenski boltinn Besta deild kvenna Valur Fram