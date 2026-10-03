Arnar Gunnlaugsson segir útlitið ekki gott varðandi Gylfa Þór Sigurðsson sem fékk högg á rifbeinin og lá eftir sárkvalinn undir lok leiksins við Búlgaríu á Laugardalsvelli í dag.
Ísland vann leikinn 3-0 og er með sjö stig á toppi síns riðils í C-deildinni fyrir leikinn við Eistland í Tallinn á þriðjudag.
Ólíklegt verður að teljast að Gylfi geti spilað þann leik eftir að hann meiddist í uppbótartíma í dag, eftir högg frá Petko Panayotov leikmanni Búlgaríu. Höggið má sjá hér að neðan.
„Þetta lítur ekki vel út,“ sagði Arnar um stöðuna á Gylfa eftir leik en Gylfi varð að fara af velli og gat ekki klárað leikinn.
„Hann missti aðeins andann, fer í myndatöku núna og við sjáum hvernig það þróast. Þetta eru rifbeinin og vonandi er ekkert brotið eða slíkt. Við bíðum bara og sjáum,“ sagði Arnar.
Eins og fyrr segir er nú framundan toppslagur við Eistland á þriðjudagskvöld því Eistar unnu Lúxemborg 1-0 í dag og eru með fimm stig, tveimur stigum á eftir Íslandi.
„Það stefnir í gríðarlega skemmtilegan leik í Eistlandi núna. Við þurfum að jafna okkur núna, þetta hefur verið löng og skemmtileg törn en með sigri þar getum við komið okkur í ansi þægilega stöðu fyrir nóvembergluggann,“ sagði Arnar.
„Þetta var sterkur sigur,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari eftir annan 3-0 sigur Íslands í röð. Liðið vann Búlgaríu í dag á Laugardalsvelli og er efst í sínum riðli með sjö stig eftir þrjá leiki í C-deild Þjóðadeildarinnar.
Kári Árnason, sérfræðingur Sýnar Sports, hefur áhyggjur af leiknum gegn Eistum eftir helgi enda hafi Eistar sýnt að þeir kunni að spila gegn Íslandi.
Orri Steinn Óskarsson og Hákon Arnar Haraldsson báru af í 3-0 sigri Íslands á Búlgaríu í C-deild Þjóðadeildarinnar í fótbolta. Sá fyrrnefndi brenndi þó af vítaspyrnu undir lok leiks og náði því ekki að fullkomna þrennuna.
„Þetta var drulluskemmtilegt. Gaman að spila á Laugardalsvelli með svona mikið af fólki og strákarnir í gírnum. Þetta var geggjað,“ sagði Orri Steinn Óskarsson eftir frábæra frammistöðu í 3-0 sigrinum gegn Búlgaríu í Þjóðadeildinni í dag.
Orri Steinn Óskarsson var í ham í 3-0 sigri Íslands gegn Búlgaríu í Þjóðadeildinni í fótbolta á Laugardalsvelli í dag. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.
Ísland er komið með sjö stig í C-deild Þjóðadeildarinnar eftir 3-0 sigur á Búlgaríu á Laugardalsvelli. Mörkin þrjú sýndu þau einstaklingsgæði sem íslenska liðið býr yfir en frammistaðan í heild var ekki upp á marga fiska gegn annars slökum mótherja.