Enska úrvalsdeildin tilkynnti í dag að sjö leikir fari fram í deildinni á annan í jólum. Deildin sætti gagnrýni fyrir að dagskrásetja aðeins einn leik þann daginn í fyrra.
Kvöldleikur Manchester United og Newcastle United var eini leikurinn sem fram fór í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.
Það var í fyrsta skipti í sögu efstu deildar á Englandi sem fjöldi leikja fer ekki fram þann daginn.
Leikið hefur verið á annan dag jóla á hverju einasta ári frá því að enska deildarkeppnin varð til fyrir 136 árum síðan. Hefðin skapaðist eftir að fyrsti fótboltaleikur milli tveggja fótboltaliða fór fram 26. desember árið 1860 milli Sheffield FC og Hallam FC.
Enska úrvalsdeildin benti á UEFA og fjölgun Evrópuleikja sem ástæðu fyrir því að ekki var leikið á annan dag jóla á síðustu leiktíð en deildin komst þó hjá því að engir leikir færu fram þann daginn í fyrsta sinn í sögunni (að undanskildum árum þar sem deildarkeppnin fór yfirhöfuð ekki fram sökum heimsstyrjalda í Evrópu).
Þessi staki leikur Manchester United og Newcastle fór fram að kvöldi til á annan í jólum í fyrra. Margur fótboltaáhugamaðurinn fannst hann svikinn að geta ekki legið flatmaga í sófanum með afganga af jólamat að horfa á enskan fótbolta.
Þeim sem leið þannig þurfa ekki að örvænta í ár. Hátíðin snýr aftur í desember.
Sjö leikir fara fram á annan dag jóla samkvæmt yfirlýsingu ensku úrvalsdeildarinnar. Leikjaniðurröðun dagana 26. og 27. desember má sjá að neðan.
Einnig fara fram leikir dagana 29. og 30. desember, 1., 2., 3., 5., 6. og 7. janúar. Það verður því nóg um að vera í enska boltanum á Sýn Sport yfir hátíðirnar og í upphafi nýs árs.
Laugardagur 26. desember
Sunnudagur 27. desember