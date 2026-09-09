Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Sindri Sverrisson skrifar 9. september 2026 13:31 Alisson og Virgil van Dijk reyndu að koma vitinu fyrir Sam Barrott en án árangurs. Vítaspyrnudómurinn fékk að standa. Getty/Dan Mullan Nottingham Forest hefði ekki átt að fá vítaspyrnuna sem dæmd var á Alisson, markvörð Liverpool, í leik liðanna í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Þetta er niðurstaða nefndar ensku úrvalsdeildarinnar sem skoðar lykilatvik í leikjum (e. KMI Panel). Nefndin komst hins vegar einnig að þeirri niðurstöðu að ekki hefði átt að senda dómarann að varsjánni til þess að meta atvikið betur og endurskoða ákvörðun sína. Atvikið má sjá hér að neðan, þegar 2 mínútur eru liðnar af myndbandinu. Vítaspyrnan var dæmd á Alisson fyrir meint brot á Neco Williams og úr spyrnunni skoraði Morgan Gibbs-White og kom Forest í 2-1, áður en Victor Munoz tryggði Liverpool stig með jöfnunarmarki á 82. mínútu. Samkvæmt frétt BBC voru fulltrúar fyrrgreindrar nefndar ósammála um vítadóminn og töldu tveir rétt að dæma víti en þrír voru ósammála dómnum. Allir voru hins vegar sammála um að það hefði verið rétt ákvörðun hjá Michael Oliver, myndbandsdómara leiksins, að senda ekki dómarann Sam Barrott að varsjánni til að skoða atvikið betur. Það á aðeins að gera þegar um augljósari mistök er að ræða. Arsenal átti að fá víti og Maatsen slapp við rautt Englandsmeistarar Arsenal voru aftur á móti sviknir um vítaspyrnu í lokin á 1-0 sigri sínum gegn Aston Villa. Nefndin var á einu máli um að réttast hefði verið að dæma víti á Ian Maatsen þegar hann renndi sér í Bruno Guimaraes í uppbótartíma, og að Maatsen hefði átt að fá sitt annað gula spjald og þar með rautt. Nefndin taldi einnig ljóst að myndbandsdómarinn James Bell hefði gert mistök með því að láta ekki dómarann Jarred Gillett skoða atvikið á myndbandi. Atvikið má sjá undir lok myndbandsins hér að neðan. Klippa: Aston Villa - Arsenal 0-1 Enski boltinn Liverpool FC Nottingham Forest Mest lesið Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Íslenski boltinn Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Íslenski boltinn Laskaður á líkama og sál eftir þungt högg Formúla 1 Vitna í bíl sem Bin Laden styrkti Formúla 1 „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Messi að kaupa hundrað prósent hlut í spænsku félagi Fótbolti Tekur á sig gagnrýni svo aðrir fái hana ekki Sport Fleiri fréttir Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Arbeloa í brasi City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Sjá meira