Enski boltinn

Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn

Sindri Sverrisson skrifar
Alisson og Virgil van Dijk reyndu að koma vitinu fyrir Sam Barrott en án árangurs. Vítaspyrnudómurinn fékk að standa.
Alisson og Virgil van Dijk reyndu að koma vitinu fyrir Sam Barrott en án árangurs. Vítaspyrnudómurinn fékk að standa. Getty/Dan Mullan

Nottingham Forest hefði ekki átt að fá vítaspyrnuna sem dæmd var á Alisson, markvörð Liverpool, í leik liðanna í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Þetta er niðurstaða nefndar ensku úrvalsdeildarinnar sem skoðar lykilatvik í leikjum (e. KMI Panel). Nefndin komst hins vegar einnig að þeirri niðurstöðu að ekki hefði átt að senda dómarann að varsjánni til þess að meta atvikið betur og endurskoða ákvörðun sína.

Atvikið má sjá hér að neðan, þegar 2 mínútur eru liðnar af myndbandinu.

Vítaspyrnan var dæmd á Alisson fyrir meint brot á Neco Williams og úr spyrnunni skoraði Morgan Gibbs-White og kom Forest í 2-1, áður en Victor Munoz tryggði Liverpool stig með jöfnunarmarki á 82. mínútu.

Samkvæmt frétt BBC voru fulltrúar fyrrgreindrar nefndar ósammála um vítadóminn og töldu tveir rétt að dæma víti en þrír voru ósammála dómnum.

Allir voru hins vegar sammála um að það hefði verið rétt ákvörðun hjá Michael Oliver, myndbandsdómara leiksins, að senda ekki dómarann Sam Barrott að varsjánni til að skoða atvikið betur. Það á aðeins að gera þegar um augljósari mistök er að ræða.

Arsenal átti að fá víti og Maatsen slapp við rautt

Englandsmeistarar Arsenal voru aftur á móti sviknir um vítaspyrnu í lokin á 1-0 sigri sínum gegn Aston Villa. 

Nefndin var á einu máli um að réttast hefði verið að dæma víti á Ian Maatsen þegar hann renndi sér í Bruno Guimaraes í uppbótartíma, og að Maatsen hefði átt að fá sitt annað gula spjald og þar með rautt.

Nefndin taldi einnig ljóst að myndbandsdómarinn James Bell hefði gert mistök með því að láta ekki dómarann Jarred Gillett skoða atvikið á myndbandi. Atvikið má sjá undir lok myndbandsins hér að neðan.

Klippa: Aston Villa - Arsenal 0-1
Enski boltinn Liverpool FC Nottingham Forest

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