Íslenski boltinn

Með innan­búðar­upp­lýsingar um gífur­leg á­hrif Eiðs Smára

Aron Guðmundsson skrifar
KA hefur sótt í sinn fyrsta sigur í langan tíma og jafnframt sinn fyrsta sigur undir stjórn Eiðs Smára Guðjohnsen.
KA hefur sótt í sinn fyrsta sigur í langan tíma og jafnframt sinn fyrsta sigur undir stjórn Eiðs Smára Guðjohnsen. Vísir / Guðmundur

Eiður Smári Guðjohn­sen hefur haft gífur­leg áhrif á lið KA sem sótti sinn fyrsta sigur síðan í júlí á dögunum. Sér­fræðingur Stúkunnar þekkir af eigin reynslu áruna sem Eiður Smári býr yfir og áhrifin sem hann getur haft.

KA vann sinn fyrsta leik í Bestu deildinni síðan 12. júlí á dögunum þegar að liðið hafði betur gegn Breiðabliki á heimavelli. 

Afar kærkominn sigur sem gæti gefið mikið og jafnframt sá fyrsti undir stjórn Eiðs Smára sem kom inn í þjálfarateymi KA í síðasta mánuði og er aðalþjálfari ásamt Hallgrími Jónassyni. 

„Þetta gefur þeim trú á að þeir geti haldið sæti sínu í deildinni,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason, annar sérfræðingur Stúkunnar sem hefur heyrt það frá leikmönnum KA hversu mikil áhrif Eiður Smári hefur haft síðan hann kom inn í þjálfarateymið.

„Það er bara ára. Ég er ekki að segja að þeir hafi ekki verið að spila fyrir Hallgrím eða eitthvað svoleiðis. Stundum er þetta bara vítamínið og orkan sem þú þarft.

Ég man bara sjálfur eftir því sem leikmaður þegar að Eiður Smári kom á æfingar í KR þegar hann var í fríi hjá Chelsea. Ég hef aldrei reynt jafn mikið á mig á ævinni. Ætlaði sko að sýna honum hversu góður ég væri.“

Það hafi verið sniðugt hjá KA að fá Eið Smára til sín. KA er sem stendur í fallsæti nú þegar að Bestu deildinni hefur verið skipt upp og framundan eru fimm leikir liðsins upp á að halda sæti sínu í deildinni.

Aðeins eitt stig er upp í öruggt sæti og fjögur lið sem eiga í mikilli hættu á að falla niður um deild.

Umræðuna um KA úr Stúkunni má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni.

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