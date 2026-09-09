Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Aron Guðmundsson skrifar 9. september 2026 19:40 KA hefur sótt í sinn fyrsta sigur í langan tíma og jafnframt sinn fyrsta sigur undir stjórn Eiðs Smára Guðjohnsen. Vísir / Guðmundur Eiður Smári Guðjohnsen hefur haft gífurleg áhrif á lið KA sem sótti sinn fyrsta sigur síðan í júlí á dögunum. Sérfræðingur Stúkunnar þekkir af eigin reynslu áruna sem Eiður Smári býr yfir og áhrifin sem hann getur haft. KA vann sinn fyrsta leik í Bestu deildinni síðan 12. júlí á dögunum þegar að liðið hafði betur gegn Breiðabliki á heimavelli. Afar kærkominn sigur sem gæti gefið mikið og jafnframt sá fyrsti undir stjórn Eiðs Smára sem kom inn í þjálfarateymi KA í síðasta mánuði og er aðalþjálfari ásamt Hallgrími Jónassyni. „Þetta gefur þeim trú á að þeir geti haldið sæti sínu í deildinni,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason, annar sérfræðingur Stúkunnar sem hefur heyrt það frá leikmönnum KA hversu mikil áhrif Eiður Smári hefur haft síðan hann kom inn í þjálfarateymið. „Það er bara ára. Ég er ekki að segja að þeir hafi ekki verið að spila fyrir Hallgrím eða eitthvað svoleiðis. Stundum er þetta bara vítamínið og orkan sem þú þarft. Ég man bara sjálfur eftir því sem leikmaður þegar að Eiður Smári kom á æfingar í KR þegar hann var í fríi hjá Chelsea. Ég hef aldrei reynt jafn mikið á mig á ævinni. Ætlaði sko að sýna honum hversu góður ég væri.“ Það hafi verið sniðugt hjá KA að fá Eið Smára til sín. KA er sem stendur í fallsæti nú þegar að Bestu deildinni hefur verið skipt upp og framundan eru fimm leikir liðsins upp á að halda sæti sínu í deildinni. Aðeins eitt stig er upp í öruggt sæti og fjögur lið sem eiga í mikilli hættu á að falla niður um deild. Umræðuna um KA úr Stúkunni má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni. Besta deild karla KA Stúkan Íslenski boltinn Mest lesið Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Íslenski boltinn Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Mikael beittur kynþáttaníði Fótbolti Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Enski boltinn Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Enski boltinn Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Enski boltinn Fleiri fréttir Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Sjá meira