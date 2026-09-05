City marði Coventry

Manchester City vann nauman 1-0 heimasigur á nýliðum Coventry City í þriðju umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag.
Coventry hafði fengið fína sénsa, þar meðal mjög gott færi Taiwo Awoniyi þegar City náði þó verðskuldað forystunni með góðu skallamarki Erling Haaland eftir fyrirgjöf Antoine Semenyo frá hægri.
Staðan var 1-0 í hléi. Haaland virtist skora öðru sinni snemma í síðari hálfleik en markið dæmt af vegna rangstöðu.
City-liðið var með öll völd en komst lítt áleiðis á síðasta þriðjungi gegn þéttu Coventry liði. Mark Haalands dugði fyrir naumum 1-0 sigri.
Manchester City er með fullt hús, níu stig, á toppi deildarinnar en Coventry stigalaust við botninn.