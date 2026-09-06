Everton tryggði sér dramatískt stig gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í dag þegar liðin gerðu 2-2 jafntefli á Hill Dickinson Stadium í mögnuðum leik.
Leikurinn var markalaus í hálfleik en United þurfti aðeins 46 sekúndur í síðari hálfleik til að brjóta ísinn. Bryan Mbeumo kom gestunum yfir með góðu marki og United hélt áfram að hafa yfirhöndina.
Everton gafst þó ekki upp og Tyrique George jafnaði metin á 83. mínútu með glæsilegu skoti, frábært mark.
Manchester United virtist hafa tryggt sér sigurinn þegar Benjamin Šeško kom liðinu aftur yfir á 88. mínútu eftir góða sendingu frá Luke Shaw og skallamark. Það stefndi allt í að United færi heim með öll þrjú stigin.
Everton átti hins vegar síðasta orðið.
Ainsley Maitland-Niles jafnaði metin 2-2 á sjöttu mínútu uppbótartíma og tryggði Everton þar með mikilvægt stig eftir æsilegan lokakafla. Skot af löngu færi og í raun flautumark. Lammens í marki United átti ekki möguleika í skotið.
United missti því af sigrinum þrátt fyrir að hafa tvisvar komist yfir og situr eftir með eitt stig. Everton sýndi hins vegar mikinn karakter með því að jafna í bæði skiptin og bjarga stigi á síðustu andartökum leiksins.