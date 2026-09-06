Haaland sló met Agüero

Erling Haaland heldur áfram að skrifa sig inn í sögubækurnar hjá Manchester City.
Norski markahrókurinn skoraði sigurmark Manchester City í 1-0 sigri liðsins á Coventry City á Etihad-vellinum í gær. Markið kom með glæsilegum skalla eftir fyrirgjöf frá Antoine Semenyo.
Markið var það 20. sem Haaland skorar með skalla fyrir Manchester City í ensku úrvalsdeildinni. Þar með fór hann fram úr Sergio Agüero, sem hafði áður átt metið með 19 skallamörk fyrir félagið.
Edin Dzeko er í þriðja sæti listans með tólf mörk, en Gabriel Jesus kemur næstur með tíu.
Haaland náði jafnframt stórum áfanga á ferlinum með markinu, því þetta var 300. félagsliðsmark hans á ferlinum, þrátt fyrir að hann sé aðeins 26 ára gamall.
Af þessum 300 mörkum hefur Haaland skorað 165 fyrir Manchester City, 86 fyrir Borussia Dortmund, 29 fyrir Red Bull Salzburg og 20 fyrir Molde. Þá hefur hann einnig skorað 62 mörk fyrir norska landsliðið.
Markið gegn Coventry var jafnframt þriðja mark Haalands í fyrstu þremur leikjum Manchester City á nýju tímabili.