Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Aron Guðmundsson skrifar 10. september 2026 11:00 Stuðningsmenn Manchester City með skýr skilaboð til dómstóla á sínum tíma. Vísir/Getty Kieran Maguire, sérfræðingur í fótboltafjármálum, rithöfundur og fræðimaður segir það geta verið stöðuna í máli gegn Manchester City sem telur 115 kærur að dómur hafi verið kveðinn upp. Fordæmi séu fyrir því að slíkt hafi verið gert án vitundar almennings. Um tvö ár eru liðin síðan að réttarhöld vegna 115 kæra ensku úrvalsdeildarinnar á hendur Manchester City hófust vegna meintra fjármálabrota félagsins. City er sakað um að hafa brotið reglur um útgjöld. Félagið hafi ekki veitt nákvæmar upplýsingar á níu ára tímabili, auk þess að hnekkja reglum UEFA um fjárhagslega háttvísi. Að svona löngum tíma liðnum veltir fólk því fyrir sér hvort ekki fari að styttast í dóm í málinu. Kieran Maguire, sérfræðingur í fótboltafjármálum, var gestur í hlaðvarpinu The Rest Is Football þar sem að hann fór yfir flækjustig málsins. „Ef það eru 115 kærur, þá eru 115 varnir sem þarf að taka til greina. Það er aðal flækjustigið í þessu.“ Í sínu máli tók Kieran nokkrum sinnum dæmi um mál sem höfðað var gegn Chelsea vegna brota félagsins undir eignarhaldi Roman Abramovich. Án þess að hafa sannanir fyrir því gætu fordæmi, að mati Kieran, „Í máli Chelsea, þar sem að ákærur voru 74 talsins, var dómur kveðinn upp, Chelsea áfrýjaði og við bættust þrír til fjórir mánuðir í lengd málsins. Við gætum því vel verið í þeirri stöðu, og ég tek það fram að ég hef engar sannanir fyrir þessu, að dómur hafi verið kveðinn upp í máli Manchester City og að annað hvort enska úrvalsdeildin eða Manchester City hafi áfrýjað þeim úrskurði og að nú sé áfrýjunarferlið farið af stað.“ „Myndum við ekki vita af því?“ spurði Gary Lineker, stjórnandi The Rest is Football þá. Kieran sagði það ekki hafa verið stöðuna í máli Chelsea og því væri það ekki öruggt. Fordæmið sé hins vegar til staðar. Enski boltinn Manchester City Fjármál Manchester City til rannsóknar Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Íslenski boltinn Harmsaga Mudryk heldur áfram Enski boltinn Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Fótbolti Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Íslenski boltinn Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Enski boltinn Nýr Camp Nou míglekur Fótbolti Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Enski boltinn Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Enski boltinn Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti Fleiri fréttir Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Arbeloa í brasi City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Sjá meira