Enski boltinn

Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City

Aron Guðmundsson skrifar
Stuðningsmenn Manchester City með skýr skilaboð til dómstóla á sínum tíma.
Stuðningsmenn Manchester City með skýr skilaboð til dómstóla á sínum tíma. Vísir/Getty

Kieran Maguire, sérfræðingur í fótboltafjármálum, rithöfundur og fræðimaður segir það geta verið stöðuna í máli gegn Manchester City sem telur 115 kærur að dómur hafi verið kveðinn upp. Fordæmi séu fyrir því að slíkt hafi verið gert án vitundar almennings. 

Um tvö ár eru liðin síðan að réttarhöld vegna 115 kæra ensku úrvalsdeildarinnar á hendur Manchester City hófust vegna meintra fjármálabrota félagsins. 

City er sakað um að hafa brotið reglur um útgjöld. Félagið hafi ekki veitt nákvæmar upplýsingar á níu ára tímabili, auk þess að hnekkja reglum UEFA um fjárhagslega háttvísi.

Að svona löngum tíma liðnum veltir fólk því fyrir sér hvort ekki fari að styttast í dóm í málinu.

Kieran Maguire, sérfræðingur í fótboltafjármálum, var gestur í hlaðvarpinu The Rest Is Football þar sem að hann fór yfir flækjustig málsins.

„Ef það eru 115 kærur, þá eru 115 varnir sem þarf að taka til greina. Það er aðal flækjustigið í þessu.“

Í sínu máli tók Kieran nokkrum sinnum dæmi um mál sem höfðað var gegn Chelsea vegna brota félagsins undir eignarhaldi Roman Abramovich. Án þess að hafa sannanir fyrir því gætu fordæmi, að mati Kieran, 

„Í máli Chelsea, þar sem að ákærur voru 74 talsins, var dómur kveðinn upp, Chelsea áfrýjaði og við bættust þrír til fjórir mánuðir í lengd málsins. 

Við gætum því vel verið í þeirri stöðu, og ég tek það fram að ég hef engar sannanir fyrir þessu, að dómur hafi verið kveðinn upp í máli Manchester City og að annað hvort enska úrvalsdeildin eða Manchester City hafi áfrýjað þeim úrskurði og að nú sé áfrýjunarferlið farið af stað.“

„Myndum við ekki vita af því?“ spurði Gary Lineker, stjórnandi The Rest is Football þá. 

Kieran sagði það ekki hafa verið stöðuna í máli Chelsea og því væri það ekki öruggt. Fordæmið sé hins vegar til staðar.

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