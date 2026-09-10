Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Englandsmeistara Arsenal, er nálægt því að skrifa undir nýjan samning við félagið.
Það er BBC sem greinir frá og segir viðræður félagsins við Spánverjann ganga vel. Heimildir miðilsins herma að viðræðurnar hafi þokast hratt áfram upp á síðkastið og eru forráðamenn Arsenal fullvissir um að Arteta muni skrifa undir nýjan samning.
Arteta hefur sjálfur lýst yfir vilja sínum til að halda áfram verkefni sínu í Norður-Lundúnum.
„Minn vilji er að vera hér þar sem að ég er mjög ánægður. Bæði ég og félagið erum á sama stað hvað það varðar. Þess vegna hefur þetta þokast áfram í náttúrulegu ferli,“ sagði Arteta á blaðamannafundi um samningsstöðuna á dögunum.
Búist er við því að Arteta muni með nýja samningnum verða einn launahæsti knattspyrnustjóri í heimi.
Arteta er nú þegar sá stjóri af núverandi knattspyrnustjórum í ensku úrvalsdeildinni sem hefur verið lengst í starfi.
Arsenal varð Englandsmeistari undir hans stjórn í fyrsta skipti á síðasta tímabili og ætlar sér að reyna að verja titilinn og sækja fram í Meistaradeildinni þar sem liðið tapaði í vítaspyrnukeppni í úrslitaleik gegn PSG á síðasta tímabili.
Arteta tók við stjórnartaumunum hjá Arsenal í desember árið 2019 og núgildandi samningur hans rennur út næsta sumar.
Undir hans stjórn hefur Arsenal orðið Englandsmeistari sem og enskur bikarmeistari. Þá hefur liðið í þrígang unnið Samfélagsskjöldinn.