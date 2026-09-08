Íþróttastjóri Newcastle United, Ross Wilson, segir að félagið hafi verið að búa sig undir brottför Eddie Howe, fyrrverandi stjóra liðsins, þrátt fyrir að ekkert benti til þess að hann væri á förum.
Eddie Howe fór frá Newcastle í júlí eftir að hafa verið ósáttur við að missa hverja stórstjörnuna á fætur annarri og ekki fá neitt í staðinn. Hann fann sér ekkert annað lið til að þjálfa og virðist vera að taka sér pásu frá þjálfun.
Hægt er að setja spurningamerki við tímasetningu brottfararinnar vegna þess að nóg var búið af sumrinu til þess að taka ákvörðun um að halda áfram. Þar sem Howe beið þangað til í júlí þá var styttri tími fyrir Newcastle að finna annan þjálfara og koma honum fyrir áður en tímabilið myndi hefjast í ágúst.
Ross Wilson, íþróttastjóri Newcastle, segir að félagið hafi verið tilbúið í brottför Howe þrátt fyrir að ekkert benti til þess að hann væri á förum. Stjórn félagsins þarf að vera tilbúin í allar breytingar og það á líka við ef þjálfarar hverfa.
Þjóðverjinn Matthias Jaissle varð fyrir valinu til að taka við af Eddie Howe og hefur hann litið ágætlega út í sínum fyrstu leikjum þar sem hann hefur ekki enn tapað leik í ensku úrvalsdeildinni. Hann kom til félagsins frá Al-Ahli í Sádí-Arabíu þar sem hann var búinn að þjálfa í þrjú ár. Fyrir það var hann hjá Red Bull Salzburg þar sem hann var einnig mikið að vinna með ungum leikmönnum.
Fyrir félagsskiptagluggann í sumar var Newcastle tilbúið að missa einhverja af stjörnum liðsins. Anthony Gordon fór til Barcelona og Sandro Tonali fór til Tottenham en liðið ætlaði ekki að losa sig við brasilíska miðjumanninn Bruno Guimaraes. Hann endaði þó á að fara til ríkjandi Englandsmeistara Arsenal en fyrir utan það er félagið sátt með félagsskiptagluggann.