Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Andri Broddason skrifar 7. september 2026 10:32 Martin Ödegaard skoraði sigurmark Arsenal gegn Chelsea í gær. Getty/David Price Tveir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær og einn þeirra var stórleikur Arsenal og Chelsea. Einnig fóru Manchester United í heimsókn til Everton í dramatískum leik. Arsenal vann frábæran sigur á Chelsea í gær þrátt fyrir að þeir bláklæddu hafi náð forystu leiksins snemma með marki frá Morgan Rogers. Englandsmeistararnir voru langt frá því að gefast upp og náðu Kai Haverts og Martin Ødegaard að tryggja sigur fyrir Arsenal. Klippa: Mörkin úr leik Arsenal og Chelsea Manchester United mætti Everton í dramatískum leik. Benjamin Sesko kom gestunum yfir þegar ekki mikið var eftir og virtist Manchester United vera að sigla sigrinum heim. Á lokasekúndum uppbótartímans fékk Ainsley Maitland-Niles draumaskoti fyrir utan teig sem var óverjandi fyrir Senne Lammens í markinu og jafnaði metin fyrir Everton. Klippa: Mörkin úr leik Everton og Manchester United Enski boltinn Manchester United Arsenal FC Everton FC Chelsea FC Mest lesið Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Fótbolti Bjargaði mótherja sínum úr logandi bíl Sport Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Fótbolti Versti stjóri Bretlandseyja? Enski boltinn Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Fótbolti Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu Fótbolti Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn „Sýndum karakter og vilja“ Íslenski boltinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni Íslenski boltinn „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Arbeloa í brasi City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Sjá meira