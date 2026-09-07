Enski boltinn

Sjáðu sigur­mark Ødegaard og glæsi­legt jöfnunarmark Maitland-Niles

Andri Broddason skrifar
Martin Ödegaard skoraði sigurmark Arsenal gegn Chelsea í gær.
Martin Ödegaard skoraði sigurmark Arsenal gegn Chelsea í gær. Getty/David Price

Tveir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær og einn þeirra var stórleikur Arsenal og Chelsea. Einnig fóru Manchester United í heimsókn til Everton í dramatískum leik.

Arsenal vann frábæran sigur á Chelsea í gær þrátt fyrir að þeir bláklæddu hafi náð forystu leiksins snemma með marki frá Morgan Rogers. Englandsmeistararnir voru langt frá því að gefast upp og náðu Kai Haverts og Martin Ødegaard að tryggja sigur fyrir Arsenal.

Klippa: Mörkin úr leik Arsenal og Chelsea

Manchester United mætti Everton í dramatískum leik. Benjamin Sesko kom gestunum yfir þegar ekki mikið var eftir og virtist Manchester United vera að sigla sigrinum heim. Á lokasekúndum uppbótartímans fékk Ainsley Maitland-Niles draumaskoti fyrir utan teig sem var óverjandi fyrir Senne Lammens í markinu og jafnaði metin fyrir Everton.

Klippa: Mörkin úr leik Everton og Manchester United
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