Nottingham Forest og Tottenham gerðu markalaust jafntefli í þriðju umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Tottenham fékk fyrsta stig sitt á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni með markalausu jafntefli við Nottingham Forest á City Ground í dag.
Bæði lið fengu sín færi í leik dagsins en boltinn vildi ekki inn. Tottenham var líklegri aðilinn stærstan part en varð ekki erindi sem erfiði.
Fúlgum fjár hefur verið eytt í nýja leikmenn hjá Tottenham-liðum í sumar en virðist sem nýtt lið sé enn að spila sig saman. Fyrsta stigið er þó í húsi.
Nottingham Forest leitar enn fyrsta sigursins undir stjórn Olivers Glasner, en liðið er með tvö stig.