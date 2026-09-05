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Stein­dautt er Tottenham náði í fyrsta stigið

Valur Páll Eiríksson skrifar
Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second Round
Vísir/getty/Marc Atkins

Nottingham Forest og Tottenham gerðu markalaust jafntefli í þriðju umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Tottenham fékk fyrsta stig sitt á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni með markalausu jafntefli við Nottingham Forest á City Ground í dag.

Bæði lið fengu sín færi í leik dagsins en boltinn vildi ekki inn. Tottenham var líklegri aðilinn stærstan part en varð ekki erindi sem erfiði.

Fúlgum fjár hefur verið eytt í nýja leikmenn hjá Tottenham-liðum í sumar en virðist sem nýtt lið sé enn að spila sig saman. Fyrsta stigið er þó í húsi.

Nottingham Forest leitar enn fyrsta sigursins undir stjórn Olivers Glasner, en liðið er með tvö stig.

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