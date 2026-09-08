Treyjur Liverpool taka breytingum

Liverpool hefur gert fimm ára samning við flugfélagið Turkish Airlines um að merki félagsins verði framan á treyjum Liverpool á næsta tímabili. Turkish Airlines mun koma í stað Standard Chartered sem mun vera á treyjum Liverpool út tímabilið.
Búist er við að samningur Turkish Airlines sé virði meira en 300 milljóna punda og mun taka gildi á næsta tímabili. Liverpool fær þá um 60 milljónir punda á hverju tímabili sem gerir þetta einn stærsta treyjusamning í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Standart Chartered er búið að vera framan á treyjum Liverpool síðan árið 2010 þegar bankinn tók við af danska bruggfélaginu Carlsberg. Turkish Airlines verður sjötta fyrirtækið til að vera framan á treyjum Liverpool eða síðan Hitachi var fyrsta fyrirtækið til að prýða treyjuna árið 1979.
„Liverpool er eitt þekktasta fótboltafélag heimsins og hlýtur mikla virðingu vegna frábærrar sögu og á félagið stóran stuðningsmannahóp um allan heim. Við erum ánægð með að Turkish Airlines mun verða aðalstuðningsaðili liðsins og að okkar nafn muni standa á einni af þekktustu treyjum heims,“ sagði Ahmet Olmustur, forstjóri Turkish Airlines.
Tölur um svona styrktarsamninga eru aldrei nákvæmar en ljóst er að samningur Liverpool stærri en samningur Manchester United sem var stærsti treyjusamningurinn. Manchester United er með samning við Qualcomm sem er með systurfélagið Snapdragon á treyjum félagsins en sá samningur er ekki langt undan nýja samningi Liverpool.
Samningur Manchester City við Etihad Airways og Arsenal við Emirates Airlines eru stærri samningar en þeim samningum fylgir einnig að heimavöllur liðsins heitir eftir fyrirtækjunum. Það er hvorki hluti af samningi Liverpool né Manchester United.