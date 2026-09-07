Atvik í leik Cardiff og Portsmouth í ensku B-deildinni er komið á borð lögreglunnar. Ágreiningur var milli Krystian Bielik, leikmanns Cardiff, og stuðningsmanns Portsmouth.
Cardiff og Portsmouth mættust í fimmtu umferð ensku B-deildarinnar í fótbolta á laugardaginn. Þar ætlaði Krystian Bielik að sækja bolta sem hafði varið upp í stúku til þess að taka innkast. Ungur Portsmouth-stuðningsmaður var lengi að gefa honum boltann og kastaði svo boltanum fram hjá Bielik.
Cardiff-leikmaðurinn hafði litla þolinmæði fyrir atvikinu og greip í hálsmálið á stuðningsmanninum við litla hrifningu annarra stuðningsmanna Portsmouth í kring. Lögreglan á svæðinu hefur staðfest að Bielik er undir rannsókn fyrir líkamsárás.
So Bielek grabs a kids throat, kid defends himself, and kid gets thrown out. Portsmouth FC should give off about this and Bielek needs suspending! pic.twitter.com/9Np1k8Xl3i— Charlie Barnes (@ChaltJames) September 5, 2026
So Bielek grabs a kids throat, kid defends himself, and kid gets thrown out. Portsmouth FC should give off about this and Bielek needs suspending! pic.twitter.com/9Np1k8Xl3i
Eftir leikinn var tekið viðtal við Brian Barry-Murphy, þjálfara Cardiff, og sagði hann að Bielik hefði verið sleginn í andlitið af stuðningsmanni.
Cardiff City boss Brian Barry-Murphy gives his thoughts on the incident involving Krystian Bielik and a Portsmouth fan. #BBCFootball pic.twitter.com/jsNX4QGoVN— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) September 5, 2026
Cardiff City boss Brian Barry-Murphy gives his thoughts on the incident involving Krystian Bielik and a Portsmouth fan. #BBCFootball pic.twitter.com/jsNX4QGoVN
Bæði félög hafa sagt að þau viti af atvikinu en lítið verði sagt um málið á meðan það er undir rannsókn. Ljóst er að báðir aðilar eiga sök og þarf að passa að svona mál komi ekki upp aftur. Fótboltaleikur á að vera öruggur vettvangur fyrir fjölskyldur til að koma saman og skemmta sér og öruggur staður fyrir leikmenn til að spila.