Enski boltinn

Lög­reglan rann­sakar á­tök milli stuðningsmanns og leik­manns

Andri Broddason skrifar
Krystian Bielik var heitt í hamsi um helgina þegar hann mætti Portsmouth.
Krystian Bielik var heitt í hamsi um helgina þegar hann mætti Portsmouth. Adam Fradgley/Getty Images

Atvik í leik Cardiff og Portsmouth í ensku B-deildinni er komið á borð lögreglunnar. Ágreiningur var milli Krystian Bielik, leikmanns Cardiff, og stuðningsmanns Portsmouth.

Cardiff og Portsmouth mættust í fimmtu umferð ensku B-deildarinnar í fótbolta á laugardaginn. Þar ætlaði Krystian Bielik að sækja bolta sem hafði varið upp í stúku til þess að taka innkast. Ungur Portsmouth-stuðningsmaður var lengi að gefa honum boltann og kastaði svo boltanum fram hjá Bielik.

Cardiff-leikmaðurinn hafði litla þolinmæði fyrir atvikinu og greip í hálsmálið á stuðningsmanninum við litla hrifningu annarra stuðningsmanna Portsmouth í kring. Lögreglan á svæðinu hefur staðfest að Bielik er undir rannsókn fyrir líkamsárás.

Eftir leikinn var tekið viðtal við Brian Barry-Murphy, þjálfara Cardiff, og sagði hann að Bielik hefði verið sleginn í andlitið af stuðningsmanni.

Bæði félög hafa sagt að þau viti af atvikinu en lítið verði sagt um málið á meðan það er undir rannsókn. Ljóst er að báðir aðilar eiga sök og þarf að passa að svona mál komi ekki upp aftur. Fótboltaleikur á að vera öruggur vettvangur fyrir fjölskyldur til að koma saman og skemmta sér og öruggur staður fyrir leikmenn til að spila.

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