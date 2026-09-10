Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Sindri Sverrisson skrifar 10. september 2026 13:32 Gylfi Þór Sigurðsson og félagar í Víkingi voru afar óheppnir með drátt í Evrópudeildinni í sumar. vísir/Anton Um klukkan 21 annað kvöld ætti að koma í ljós hvort það verður Afturelding eða Breiðablik sem verður fulltrúi Íslands í 1. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar næsta sumar. Leið þess liðs inn í Evrópudeildina er orðin enn torfærari en áður en leið Íslandsmeistaranna virðist mun greiðfærari. Miðað við stöðu Íslands á styrkleikalista UEFA verða engar breytingar á því hvernig íslensku liðin koma inn í undankeppnir Meistaradeildar, Evrópudeildar og Sambandsdeildar næsta sumar. Verðandi Íslandsmeistarar, líklega Víkingar, fara í 1. umferð af fjórum í undankeppni Meistaradeildar. Með falli úr undankeppni Meistaradeildarinnar gætu þeir færst í undankeppni Evrópudeildar og þaðan í undankeppni Sambandsdeildar.Falli Íslandsmeistararnir úr leik í umspili (fjórðu og síðustu umferð undankeppni) Meistaradeildar fara þeir beint inn í aðalkeppni Evrópudeildarinnar, og sömuleiðis beint í aðalkeppni Sambandsdeildar ef þeir falla út í umspili Evrópudeildar. Verðandi bikarmeistarar, Afturelding eða Breiðablik, byrja í 1. umferð af fjórum í undankeppni Evrópudeildar. Falli þeir úr leik í 1., 2. eða 3. umferð fara þeir í næstu umferð í undankeppni Sambandsdeildar. Falli þeir úr leik í umspili fara þeir beint í aðalkeppni Sambandsdeildar. Liðið sem endar í 2. sæti Bestu deildarinnar, líklega Fram eða KR, byrjar í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar. Liðið sem endar í 3. sæti Bestu deildarinnar, líklega Fram eða KR, byrjar í 1. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar. UEFA hefur gert smávægilegar, en áhrifamiklar, breytingar á umspilinu í undankeppni Evrópudeildarinnar, fyrir næstu leiktíð. Liðum hefur hingað til verið skipt upp í „meistaraleið“ og „aðalleið“ fram að umspili en nú helst skiptingin einnig í umspilinu. Liðið sem vinnur Mjólkurbikarinn á morgun fer að öllum líkindum í 1. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar, líkt og Vestri í sumar. Bikarmeistararnir fara í „aðalleiðina“ í undankeppninni sem þykir umtalsvert erfiðari en „meistaraleiðin“.vísir/Anton Borac í staðinn fyrir Ajax eða Rangers? Þetta þýðir að Íslandsmeistararnir ættu að fá viðráðanlegri mótherja í formi landsmeistara frá minni fótboltaþjóðum, komist þeir í umspil Evrópudeildarinnar. Víkingar voru bara einni umferð frá umspili Evrópudeildarinnar í sumar, eftir að hafa verið afar óheppnir og dregist gegn svissnesku meisturunum í Thun í stað til að mynda KÍ frá Færeyjum. Í umspilinu hefðu hins vegar beðið stórlið á borð við Benfica og Anderlecht en miðað við nýju reglurnar hefðu mótherjarnir getað verið mun lægra skrifaðir. Hér að neðan má sjá hugmynd að því hvernig styrkleikaflokkar fyrir umspil Evrópudeildar gætu litið út næsta sumar, byggt á reiknilíkani Football Meets Data, eftir nýju reglurnar. Víkingar gætu þannig dregist gegn til að mynda Shamrock Rovers frá Írlandi eða Borac Banja Luka frá Bosníu, en sloppið við Ajax, Rangers, Panathinaikos og fleiri stórlið. Spá um styrkleikaflokka fyrir drátt í umspil Evrópudeildar næsta sumar. Eins og sjá má er liðunum skipt í „aðalleið“ og „meistaraleið“ en áður var ekki slík skipting í umspilinu.@fmeetsdata Að sama skapi gera breytingarnar leið íslensku bikarmeistaranna inn í Evrópudeildina enn erfiðari. Þeir þurfa frá byrjun að fara í gegnum „aðalleiðina“ og lenda fljótt með liðum úr toppbaráttu mikilla fótboltaþjóða eins og Hollands, Belgíu, Tyrklands, og Grikklands. Ef svo ólíklega færi að þeir kæmust í umspilið þá væri nú enn líklegra en áður að þeir fengju níðþungt stórlið á móti sér þar. Víkingur Reykjavík Besta deild karla Fram KR Breiðablik Afturelding Evrópudeild UEFA Sambandsdeild Evrópu Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Íslenski boltinn Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Enski boltinn Reynir að skáka og máta „einn efnilegasta þjálfara í heimi“ Handbolti Nýr Camp Nou míglekur Fótbolti Harmsaga Mudryk heldur áfram Enski boltinn Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Fótbolti Aron Snær fékk albatross á úrtökumóti DP World Tour Golf Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Enski boltinn Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Íslenski boltinn Fleiri fréttir Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! 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