Fótbolti

Óttast að Róbert Frosti sé al­var­lega meiddur

Aron Guðmundsson skrifar
Róbert Frosti Þorkelsson, leikmaður GAIS, gæti verið lengi frá.
Róbert Frosti Þorkelsson, leikmaður GAIS, gæti verið lengi frá. GAIS

Róbert Frosti Þorkelsson, miðjumaður sænska úrvalsdeildarfélagsins GAIS, gæti verið lengi frá eftir að hafa meiðst á hné á æfingu með liðinu í gær. Beðið er eftir niðurstöðum rannsókna til að úrskurða um það hversu alvarleg meiðslin séu.

Þetta staðfestir Felix Karlsson, sjúkraþjálfari GAIS í samtali við staðarmiðiðlinn GP. 

Um hnémeiðsli er að ræða og óttast forráðamenn liðsins að þau séu alvarleg. Róbert Frosti hefur verið sendur í rannsóknir til að skera úr um alvarlega meiðslanna og er nú beðið svara. 

Róbert Frosti hefur skorað fjögur mörk í nítján leikjum með GAIS á yfirstandandi tímabili í sænsku úrvalsdeildinni. GAIS vermir níunda sæti deildarinnar og er með 27 stig.

Róbert Frosti er 21 árs gamall og hefur verði á mála hjá GAIS síðan í upphafi árs 2025 er hann gekk í raðir liðsins frá uppeldisfélagi sínu Stjörnunni.

Hjá Gais hefur hann spilað 33 leiki og skorað sex mörk. Róbert á leiki með öllum yngri landsliðum Íslands.

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