Róbert Frosti Þorkelsson, miðjumaður sænska úrvalsdeildarfélagsins GAIS, gæti verið lengi frá eftir að hafa meiðst á hné á æfingu með liðinu í gær. Beðið er eftir niðurstöðum rannsókna til að úrskurða um það hversu alvarleg meiðslin séu.
Þetta staðfestir Felix Karlsson, sjúkraþjálfari GAIS í samtali við staðarmiðiðlinn GP.
Um hnémeiðsli er að ræða og óttast forráðamenn liðsins að þau séu alvarleg. Róbert Frosti hefur verið sendur í rannsóknir til að skera úr um alvarlega meiðslanna og er nú beðið svara.
Róbert Frosti hefur skorað fjögur mörk í nítján leikjum með GAIS á yfirstandandi tímabili í sænsku úrvalsdeildinni. GAIS vermir níunda sæti deildarinnar og er með 27 stig.
Róbert Frosti er 21 árs gamall og hefur verði á mála hjá GAIS síðan í upphafi árs 2025 er hann gekk í raðir liðsins frá uppeldisfélagi sínu Stjörnunni.
Hjá Gais hefur hann spilað 33 leiki og skorað sex mörk. Róbert á leiki með öllum yngri landsliðum Íslands.