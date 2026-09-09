Enski boltinn

Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik

Aron Guðmundsson skrifar
Cole Palmer skoraði tvö mörk í kvöld fyrir Chelsea
Cole Palmer skoraði tvö mörk í kvöld fyrir Chelsea Vísir/Getty

Chelsea er komið áfram í enska deildarbikarnum í fótbolta eftir 6-3 sigur gegn Leeds United á Stamford Bridge í kvöld.

Leeds náði yfirhöndinni í leiknum því mörk frá Tarik Muharemovic og Brenden Aaronson sáu til þess að liðið leiddi 2-0 þegar komið var fram á 48. mínútu. 

Xabi Alonso, stjóri Chelsea, tefldi fram töluvert breyttu liði frá leiknum gegn Arsenal í deildinni um síðastliðna helgi en strax í hálfleik setti hann stóru pósta liðsins inn á, þar á meðal Cole Palmer, Pedro Neto og Morgan Rogers. Þeir áttu eftir að láta til sín taka.

Cole Palmer minnkaði muninn fyrir Chelsea í stöðuna 2-1 á 53. mínútu með marki beint úr vítaspyrnu. 

Skömmu seinna var Palmer aftur á ferðinni er hann jafnaði metin fyrir Chelsea með marki eftir stoðsendingu frá Morgan Rogers. 

Téður Rogers lagði síðan upp annað mark fyrir Chelsea þegar að Pedro Neto kom liðinu yfir á 60. mínútu og svo aftur þegar að Danny Welbeck skoraði fjórða mark Chelsea. 

Viðsnúningurinn algjör með innkomu stjarnanna. Staðan orðin 4-2 Chelsea í vil. 

Dominic Calvert-Lewin klóraði í bakkann fyrir Leeds með þriðja marki liðsins á 75. mínútu en mörk frá Valentín Barco og annað frá Danny Welbeck tryggðu Chelsea að lokum 6-3 sigur. 

Chelsea fer því áfram í næstu umferð enska deildarbikarsins. Leeds United er úr leik. 

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