Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Aron Guðmundsson skrifar 9. september 2026 21:13 Cole Palmer skoraði tvö mörk í kvöld fyrir Chelsea Vísir/Getty Chelsea er komið áfram í enska deildarbikarnum í fótbolta eftir 6-3 sigur gegn Leeds United á Stamford Bridge í kvöld. Leeds náði yfirhöndinni í leiknum því mörk frá Tarik Muharemovic og Brenden Aaronson sáu til þess að liðið leiddi 2-0 þegar komið var fram á 48. mínútu. Xabi Alonso, stjóri Chelsea, tefldi fram töluvert breyttu liði frá leiknum gegn Arsenal í deildinni um síðastliðna helgi en strax í hálfleik setti hann stóru pósta liðsins inn á, þar á meðal Cole Palmer, Pedro Neto og Morgan Rogers. Þeir áttu eftir að láta til sín taka. Cole Palmer minnkaði muninn fyrir Chelsea í stöðuna 2-1 á 53. mínútu með marki beint úr vítaspyrnu. Skömmu seinna var Palmer aftur á ferðinni er hann jafnaði metin fyrir Chelsea með marki eftir stoðsendingu frá Morgan Rogers. Téður Rogers lagði síðan upp annað mark fyrir Chelsea þegar að Pedro Neto kom liðinu yfir á 60. mínútu og svo aftur þegar að Danny Welbeck skoraði fjórða mark Chelsea. Viðsnúningurinn algjör með innkomu stjarnanna. Staðan orðin 4-2 Chelsea í vil. Dominic Calvert-Lewin klóraði í bakkann fyrir Leeds með þriðja marki liðsins á 75. mínútu en mörk frá Valentín Barco og annað frá Danny Welbeck tryggðu Chelsea að lokum 6-3 sigur. Chelsea fer því áfram í næstu umferð enska deildarbikarsins. Leeds United er úr leik. Enski boltinn Chelsea FC Leeds United Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Íslenski boltinn Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Mikael beittur kynþáttaníði Fótbolti Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Enski boltinn Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Enski boltinn Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Enski boltinn Fleiri fréttir Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Arbeloa í brasi City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Sjá meira