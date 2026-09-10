Vonbrigðin eru gífurleg í Víkinni samkvæmt sérfræðingum Stúkunnar eftir að Víkingi Reykjavík mistókst að koma sér í deildarkeppni í Evrópu. Hins vegar er í augsýn stór áfangi sem skilgreinir frábær lið.
Tap í einvígi gegn Borac Banja Luka í umspili fyrir deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu sá til þess að Evrópudraumur Víkinga þetta árið varð að engu.
Áfallið gífurlegt því mikið hefur verið lagt í liðið til þess að komast á það stig aftur.
„Auðvitað eru þetta gríðarleg vonbrigði,“ sagði Sigurbjörn Hreiðarsson, sérfræðingur Stúkunnar. „Peningaleg vonbrigði og svo náttúrulega eru margir leikmenn þarna sem vilja taka þátt í þessu. Þetta er þeirra þrá og þetta kemur þeim á tærnar. Svo tapa þeir líka í bikarnum. Gríðarleg vonbrigði.“
Íslands- og bikarmeistaratitlarnir hafa verið fjölmargir hjá Víkingi Reykjavík á undanförnum árum en eitt á liðið þó eftir í gegnum þetta sigursæla tímabil.
„Víkingur Reykjavík hefur verið frábært lið undanfarin ár en aldrei varið Íslandsmeistaratitilinn. Þeir eru væntanlega að fara gera það núna og það finnst mér bara mjög stórt. Það er ávísun á stórveldi, gott lið sem vinnur tvö ár í röð.“
Víkingar hafa ráðið lögum og lofum í Bestu deildinni til þessa á tímabilinu og eru með átta stiga forskot þegar úrslitakeppni deildarinnar tekur við og fimm umferðir eru eftir.
Þeir eru því á góðri leið með að takast það sem Víkingi Reykjavík tókst árin 1981 og 1982, að verja Íslandsmeistaratitilinn.
Umræðuna um stöðuna á Víkingum í Stúkunni má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.