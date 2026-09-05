Enski boltinn

Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa

Stefán Árni Pálsson skrifar
Alysson eltir hér Sorba Thomas í leiknum í dag.
Alysson eltir hér Sorba Thomas í leiknum í dag. Vísir/Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Aston Villa er enn án sigurs og marka í ensku úrvalsdeildinni eftir markalaust jafntefli gegn nýliðum Hull City á MKM vellinum í dag.

Villa fékk nokkur ágæt tækifæri til að brjóta ísinn en tókst ekki að finna leið fram hjá heimamönnum. Emi Buendía fékk meðal annars besta færi gestanna þegar hann skaut yfir af stuttu færi eftir góða sendingu George Hemmings.

Hull sýndi á sama tíma öflugan varnarleik og hélt enn einu sinni hreinu. Liðið hefur þar með fengið sjö stig úr fyrstu þremur leikjum sínum eftir endurkomuna í úrvalsdeildina og hefur ekki fengið á sig mark.

Villa hefur hins vegar aðeins fengið eitt stig úr fyrstu þremur leikjunum og hefur enn ekki skorað mark. Lið Unai Emery hefur nú tapað tveimur leikjum og gert eitt jafntefli.

Enski boltinn

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