Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Stefán Árni Pálsson skrifar 5. september 2026 18:38 Alysson eltir hér Sorba Thomas í leiknum í dag. Vísir/Catherine Ivill - AMA/Getty Images Aston Villa er enn án sigurs og marka í ensku úrvalsdeildinni eftir markalaust jafntefli gegn nýliðum Hull City á MKM vellinum í dag. Villa fékk nokkur ágæt tækifæri til að brjóta ísinn en tókst ekki að finna leið fram hjá heimamönnum. Emi Buendía fékk meðal annars besta færi gestanna þegar hann skaut yfir af stuttu færi eftir góða sendingu George Hemmings. Hull sýndi á sama tíma öflugan varnarleik og hélt enn einu sinni hreinu. Liðið hefur þar með fengið sjö stig úr fyrstu þremur leikjum sínum eftir endurkomuna í úrvalsdeildina og hefur ekki fengið á sig mark. Villa hefur hins vegar aðeins fengið eitt stig úr fyrstu þremur leikjunum og hefur enn ekki skorað mark. Lið Unai Emery hefur nú tapað tveimur leikjum og gert eitt jafntefli. Enski boltinn Mest lesið Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Íslenski boltinn Bað dómarann um hjálp út af megnri marijúanalykt Sport Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Íslenski boltinn Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Íslenski boltinn Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Enski boltinn Uppgjörið: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Íslenski boltinn City marði Coventry Enski boltinn Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Enski boltinn Rúst hjá Rosenborg Fótbolti Norðmaðurinn fjórði en reif kjaft: „Hvaða lúsera er ég að keppa við?“ Sport Fleiri fréttir Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Arbeloa í brasi City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Sjá meira