Fótboltamaðurinn Ovie Ejaria, fyrrverandi leikmaður Liverpool, Reading og Real Oviedo, leitar nýs liðs í gegnum miðilsins LinkedIn.
Ejaria er 28 ára gamall miðjumaður sem var í akademíu Arsenal áður en hann var keyptur til Liverpool sem ungur maður. Hann spilaði tvo deildarleiki fyrir Rauða herinn og þrjá leiki í FA-bikarnum.
Hann fór þaðan til Sunderland og svo til Rangers í Skotlandi áður en hann var í sex ár hjá Reading í ensku B-deildinni. Hnémeiðsli léku hann grátt þar og hann var án liðs í heilt ár eftir að Reading lét hann fara sumarið 2023.
Hann fékk samning hjá spænska úrvalsdeildarliði Real Oviedo á síðustu leiktíð og spilaði átta leiki fyrir liðið er það féll úr efstu deild.
Hann hefur verið án félags frá því að samningurinn við spænska liðið rann út í sumar. Hann leitar nú nýs félags í gegnum atvinnumiðilinn LinkedIn sem er með yfir einn milljarð notenda.
Þar segir hann „Ég er án félags og er að leita að réttu tækifæri. Ef það er tækifæri eða lið að leita að miðjumanni (6, 8 eða 10) sem getur einnig spilað sem vinstri kantmaður, sendið endilega á mig skilaboð.“
Meðfylgjandi er þá þriggja mínútna myndskeið af Ejaria í leik við Atlético Madrid í spænsku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.
Það er ekki óalgengt að leikmenn nýti LinkedIn til að leita tækifæra, þá sérlega þeir sem spila í neðri deildum.
Dæmi um slíkan er Pico Lopes, sem er fæddur og uppalinn í Dublin, en hann fékk fyrst tækifæri til að spila fyrir landslið Grænhöfðaeyja í gegnum LinkedIn árið 2018. Hann fékk þá skilaboð frá landsliðsþjálfaranum er knattspyrnusamband landsins leitaði fleiri leikmanna sem væru með tvöfalt ríkisfang.
Lopes svaraði þjálfaranum ekki fyrr en níu mánuðum síðar, þar sem hann hafði fengið skilaboðin á portúgölsku, sem honum hafði ekki dottið í hug að setja í gegnum þýðingarforrit.
Úr varð að Lopes byrjaði alla fjóra leiki Grænhöfðaeyja á HM í Norður-Ameríku í sumar.