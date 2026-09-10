Enski boltinn

Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea

Andri Broddason skrifar
Pochettino virðist vera enn svekktur yfir því að hafa ekki unnið neitt með Tottenham.
Pochettino virðist vera enn svekktur yfir því að hafa ekki unnið neitt með Tottenham. vísir/getty

Mauricio Pochettino, fyrrum þjálfari Tottenham, segir að liðið ætti að fá Englandsmeistaratitilinn árið 2017 eftir að Chelsea varð sektað fyrir að brjóta fjárhagsreglur deildarinnar. Tottenham endaði tímabilið í öðru sæti deildarinnar, sjö stigum frá Chelsea.

Í sumar var Chelsea sektað um tíu milljónir punda fyrir að brjóta fjárhagsreglur deildarinnar á meðan Roman Abramovich var eigandi félagsins. Félagið keypti leikmenn með ólögmætum hætti á árunum 2011 til 2018.

Mauricio Pochettino var þjálfari Tottenham árið 2017 þegar félagið endaði í öðru sæti deildarinnar á eftir Chelsea. Hann segir í viðtali við The Athletic að eftir sektina hafi Tottenham átt að fá Englandsmeistaratitilinn sem Chelsea vann árið 2017.

„Við hefðum átt að vinna einn titil, við hefðum átt að fá verðlaun. Ef það sem gerðist er satt þá hljótum við að eiga að vera meistarar það ár vegna þess að við vorum næstbesta liðið.“

Bestir í bæði vörn og sókn

Tímabilið 2016-17 var gott hjá Tottenham og endaði liðið deildina með flest skoruð mörk og tapaði fæstum leikjum í deildinni. Það var þó ekki nóg að vinna Englandsmeistaratitilinn þar sem lærisveinar Antonio Conte hjá Chelsea voru með sjö stigum meira en Tottenham.

Nýir eigendur tóku við Chelsea árið 2022 og við skoðun á bókhaldi félagsins fundu nýju eigendurnir að það gekk ekki upp. Eigendurnir ákváðu að tilkynna brotin og viðurkenndu 74 brot á reglum enska knattspyrnusambandsins.

„Liðinu var refsað og það viðurkenndi verknaðinn. Titillinn ætti þá að fara til liðsins sem var í öðru sæti. Liðin spiluðu ekki eftir sömu reglum, ef við hefðum spilað eftir sömu reglum þá hefðum við keypt fleiri leikmenn og gert liðið betra. Ég er ekki að kvarta en þetta er sannleikurinn.“

Spilað með mismunandi reglum

„Það væri ómögulegt ef sum lið spiluðu með rangstöðu og önnur ekki. Sömu reglur þurfa að gilda fyrir alla og þá getur besta liðið unnið.“

Svo virðist sem tímabilið sem Pochettino var þjálfari Tottenham sitji enn í honum en hann var látinn fara frá félaginu fyrir að vinna ekki neitt. Hann endaði í öðru sæti ensku úrvalsdeildarinnar árið 2017 og komst í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu árið 2019. Þar endaði Liverpool á að vinna leikinn 2-0 og var Pochettino rekinn á tímabilinu eftir það.

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