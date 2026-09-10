Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Andri Broddason skrifar 10. september 2026 09:03 Pochettino virðist vera enn svekktur yfir því að hafa ekki unnið neitt með Tottenham. vísir/getty Mauricio Pochettino, fyrrum þjálfari Tottenham, segir að liðið ætti að fá Englandsmeistaratitilinn árið 2017 eftir að Chelsea varð sektað fyrir að brjóta fjárhagsreglur deildarinnar. Tottenham endaði tímabilið í öðru sæti deildarinnar, sjö stigum frá Chelsea. Í sumar var Chelsea sektað um tíu milljónir punda fyrir að brjóta fjárhagsreglur deildarinnar á meðan Roman Abramovich var eigandi félagsins. Félagið keypti leikmenn með ólögmætum hætti á árunum 2011 til 2018. Mauricio Pochettino var þjálfari Tottenham árið 2017 þegar félagið endaði í öðru sæti deildarinnar á eftir Chelsea. Hann segir í viðtali við The Athletic að eftir sektina hafi Tottenham átt að fá Englandsmeistaratitilinn sem Chelsea vann árið 2017. „Við hefðum átt að vinna einn titil, við hefðum átt að fá verðlaun. Ef það sem gerðist er satt þá hljótum við að eiga að vera meistarar það ár vegna þess að við vorum næstbesta liðið.“ Bestir í bæði vörn og sókn Tímabilið 2016-17 var gott hjá Tottenham og endaði liðið deildina með flest skoruð mörk og tapaði fæstum leikjum í deildinni. Það var þó ekki nóg að vinna Englandsmeistaratitilinn þar sem lærisveinar Antonio Conte hjá Chelsea voru með sjö stigum meira en Tottenham. Nýir eigendur tóku við Chelsea árið 2022 og við skoðun á bókhaldi félagsins fundu nýju eigendurnir að það gekk ekki upp. Eigendurnir ákváðu að tilkynna brotin og viðurkenndu 74 brot á reglum enska knattspyrnusambandsins. „Liðinu var refsað og það viðurkenndi verknaðinn. Titillinn ætti þá að fara til liðsins sem var í öðru sæti. Liðin spiluðu ekki eftir sömu reglum, ef við hefðum spilað eftir sömu reglum þá hefðum við keypt fleiri leikmenn og gert liðið betra. Ég er ekki að kvarta en þetta er sannleikurinn.“ Spilað með mismunandi reglum „Það væri ómögulegt ef sum lið spiluðu með rangstöðu og önnur ekki. Sömu reglur þurfa að gilda fyrir alla og þá getur besta liðið unnið.“ Svo virðist sem tímabilið sem Pochettino var þjálfari Tottenham sitji enn í honum en hann var látinn fara frá félaginu fyrir að vinna ekki neitt. Hann endaði í öðru sæti ensku úrvalsdeildarinnar árið 2017 og komst í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu árið 2019. Þar endaði Liverpool á að vinna leikinn 2-0 og var Pochettino rekinn á tímabilinu eftir það. Enski boltinn Tottenham Hotspur Chelsea FC Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Íslenski boltinn Harmsaga Mudryk heldur áfram Enski boltinn Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Íslenski boltinn Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Enski boltinn Ragnar bestur allra á úrtökumóti DP World Tour í dag Golf Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Enski boltinn Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti Dagskráin í dag: Manchester United snýr aftur í Meistaradeildina Fótbolti Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Enski boltinn Fleiri fréttir Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Arbeloa í brasi City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Sjá meira