Arbeloa í brasi

Fimm leikir fóru fram í enska boltanum um miðjan dag. Fjör var í Lundúnaslag tveggja stigalausra liða.
Fulham og Crystal Palace áttust við á Craven Cottage í Lundúnaslag liða sem bæði höfðu tapað fyrstu tveimur leikjum sínum í deildinni.
Fulham byrjaði betur er Norðmaðurinn Joshua King kom liðinu yfir eftir ellefu mínútna leik. 1-0 stóð fram á 35. mínútu þegar enski bakvörðurinn Tyrick Mitchell jafnaði leikinn.
César Palacios, annar tveggja ungra Spánverja sem komu til Fulham frá Real Madrid í sumar, kom heimamönnum aftur yfir rétt fyrir hlé.
Staðan var 2-1 í hléi en skömmu eftir að síðari hálfleikurinn hófst skoraði Mitchell sitt annað mark til að jafna leikinn öðru sinni, 2-2.
Annar vinstri bakvörður, Ben Chilwell, skoraði það sem reyndist sigurmark Palace seint í leiknum og það í frumraun sinni fyrir félagið eftir skipti frá Strasbourg í Frakklandi á dögunum.
Palace vann 3-2 og er komið á blað í deildinni en Álvaro Arbeloa leitar enn fyrstu stiganna með Fulham.
Vitaly Janelt kom Brentford yfir í leik við Sunderland í Lundúnum. Gestirnir fengu hins vegar víti þegar skammt var eftir og Frakkinn Enzo Le Fée skoraði af punktinum til að tryggja Sunderland stig.
Brentford er með fimm stig eftir þrjá leiki en Sunderland fjögur.
Brighton og Leeds skildu þá jöfn 1-1 á suðurströndinni. Jayden Bogle kom Leeds yfir eftir kortersleik og Leeds hefði hæglega getað bætt við, enda óð liðið í færum snemma leiks.
Leedsurum refsaðist fyrir þar sem efnilegi króatíski varnarmaðurinn Luka Vuskovic skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið til að tryggja liðinu stig.
Leeds er taplaust með fimm stig en Brighton er með fjögur stig.