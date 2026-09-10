Fótbolti

Nýr Camp Nou míglekur

Stefán Árni Pálsson skrifar
Verkið ekki alveg tilbúið.
Verkið ekki alveg tilbúið.

Það var ekki aðeins á vellinum sem mikil úrkoma vakti athygli þegar Barcelona tók á móti Feyenoord í Meistaradeildinni í gær. Blaðamenn á leikvanginum fengu heldur betur að finna fyrir veðrinu þegar vatn tók að flæða inn á fjölmiðlasvæðið.

Myndskeið sem hollenski blaðamaðurinn Mikos Gouka birti á samfélagsmiðlum sýnir vatn streyma niður úr þaki Camp Nou og yfir vinnuaðstöðu blaðamanna. Vatn safnaðist á borðum og stólum og þurftu nokkrir fjölmiðlamenn að forða fartölvum, símum og öðrum búnaði frá vatnsflaumnum.

Atvikið vekur sérstaka athygli þar sem Camp Nou hefur verið í umfangsmikilli endurbyggingu sem kostað hefur um 1,2–1,3 milljarða punda. Barcelona sneri aftur á sinn sögufræga heimavöll í nóvember á síðasta ári eftir rúmlega tveggja ára fjarveru, en framkvæmdir eru enn langt frá því að vera fullkláraðar.

Stór hluti efri stúkunnar er enn í framkvæmdum og völlurinn er því enn aðeins í takmarkaðri notkun. Stefnt er að því að auka sætin í um 105 þúsund þegar verkinu lýkur.

Þakið er einn af þeim verkþáttum sem enn á eftir að ljúka og samkvæmt fréttum er uppsetningu þess ekki lokið. Því kom mikil rigning illa við hluta leikvangsins á miðvikudagskvöldið.

Á meðan blaðamenn börðust við vatnið gekk allt eftir á vellinum hjá Barcelona. Lið Hansi Flick vann Feyenoord örugglega 5-1 þar sem Raphinha skoraði tvívegis og Karim Adeyemi, Lamine Yamal og Gabriel Jesus bættu við mörkum.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla FC Barcelona

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