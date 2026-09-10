Nýr Camp Nou míglekur Stefán Árni Pálsson skrifar 10. september 2026 10:31 Verkið ekki alveg tilbúið. Það var ekki aðeins á vellinum sem mikil úrkoma vakti athygli þegar Barcelona tók á móti Feyenoord í Meistaradeildinni í gær. Blaðamenn á leikvanginum fengu heldur betur að finna fyrir veðrinu þegar vatn tók að flæða inn á fjölmiðlasvæðið. Myndskeið sem hollenski blaðamaðurinn Mikos Gouka birti á samfélagsmiðlum sýnir vatn streyma niður úr þaki Camp Nou og yfir vinnuaðstöðu blaðamanna. Vatn safnaðist á borðum og stólum og þurftu nokkrir fjölmiðlamenn að forða fartölvum, símum og öðrum búnaði frá vatnsflaumnum. Perstribune Camp Nou. #barfey pic.twitter.com/Cry3ssEJ1i— Mikos Gouka (@MikosGouka) September 9, 2026 Atvikið vekur sérstaka athygli þar sem Camp Nou hefur verið í umfangsmikilli endurbyggingu sem kostað hefur um 1,2–1,3 milljarða punda. Barcelona sneri aftur á sinn sögufræga heimavöll í nóvember á síðasta ári eftir rúmlega tveggja ára fjarveru, en framkvæmdir eru enn langt frá því að vera fullkláraðar. Stór hluti efri stúkunnar er enn í framkvæmdum og völlurinn er því enn aðeins í takmarkaðri notkun. Stefnt er að því að auka sætin í um 105 þúsund þegar verkinu lýkur. Þakið er einn af þeim verkþáttum sem enn á eftir að ljúka og samkvæmt fréttum er uppsetningu þess ekki lokið. Því kom mikil rigning illa við hluta leikvangsins á miðvikudagskvöldið. Á meðan blaðamenn börðust við vatnið gekk allt eftir á vellinum hjá Barcelona. Lið Hansi Flick vann Feyenoord örugglega 5-1 þar sem Raphinha skoraði tvívegis og Karim Adeyemi, Lamine Yamal og Gabriel Jesus bættu við mörkum. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla FC Barcelona Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Íslenski boltinn Harmsaga Mudryk heldur áfram Enski boltinn Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Fótbolti Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Íslenski boltinn Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Enski boltinn Nýr Camp Nou míglekur Fótbolti Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Enski boltinn Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Enski boltinn Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti Fleiri fréttir Stjórn félagsins gefur frá sér sína miða Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Nýr Camp Nou míglekur Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Dagur Dan kom markmanninum í klandur „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Dagskráin í dag: Manchester United snýr aftur í Meistaradeildina Harmsaga Mudryk heldur áfram Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Evrópumeistararnir hófu titilvörn sína með pomp og prakt Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Stórbrotin Ída Marín með þrennu í sigri Hammarby Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík Jesus á skotskónum í stórsigri Börsunga Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Mikael beittur kynþáttaníði Frysta egg frítt fyrir landsliðskonur Söguleg stund fyrir Viking í kvöld Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Sjá meira