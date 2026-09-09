Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma

Erling Haaland var á skotskónum fyrir Manchester City í gær þegar hann skoraði bæði mörk liðsins í sigri á Porto í Meistaradeild Evrópu. Jamie Carragher er sannfærður um að hann verði besti markaskorari allra tíma.
Eftir að hafa skorað tvö mörk í leik gærkvöldsins varð Haaland þriðji markahæsti leikmaður í sögu Manchester City. Hann á þó langt í land til að ná metinu en Sergio Aguero er markahæsti leikmaður liðsins með 260 mörk en Haaland er enn bara með 167 mörk í 203 leikjum.
Jamie Carragher sagði á CBS Sports að hann gæti orðið besti markaskorari allra tíma.
"I just can't see Haaland not scoring 1,000 goals." 🤯@Carra23 on Erling Haaland's incredible numbers and whether he could become the greatest goalscorer ever ✨ pic.twitter.com/8hYJgEAZ6F— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 8, 2026
"I just can't see Haaland not scoring 1,000 goals." 🤯@Carra23 on Erling Haaland's incredible numbers and whether he could become the greatest goalscorer ever ✨ pic.twitter.com/8hYJgEAZ6F
„Ég get ekki séð fyrir mér að Haaland skori ekki þúsund mörk eða verði besti markaskorari allra tíma. Ég hef ekki séð annan eins leikmann varðandi mörk því hann skorar í hverjum leik. Hann gerir þetta svo oft að þetta verður ekki merkilegt,“ sagði Jamie Carragher um frammistöðu Erling Haaland.
„Hann skoraði tvö mörk á útivelli í Meistaradeild Evrópu. Ef einhver annar framherji gerir það er það frábært kvöld en fyrir Haaland er þetta bara venjulegt kvöld. Ég sé ekki hvernig hann getur ekki orðið markahæsti leikmaður sem við höfum séð nokkurn tímann.“
Erling Haaland hefur nú skorað 59 mörk í Meistaradeild Evrópu í 59 leikjum fyrir bæði Manchester City og Borussia Dortmund. Sömuleiðis byrjar hann vel á tímabilinu þar sem hann er búinn að skora fimm mörk í fimm leikjum.