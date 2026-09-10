Norska knattspyrnufélagið Molde hefur nú tryggt sér tvær af efnilegustu knattspyrnukonum landsins. Hin 17 ára Fanney Lísa Jóhannesdóttir kemur til félagsins frá Stjörnunni og hin 18 ára Sóley Edda Ingadóttir frá Val.
Þrátt fyrir ungan aldur hafa þær þegar öðlast góða reynslu í efstu deild hér á landi sem og með yngri landsliðum en þær voru til að mynda báðar í U19-landsliðshópnum í lokakeppni EM í sumar. Báðar eru þær uppaldar hjá Stjörnunni.
Fótbolti.net segist hafa heimildir fyrir því að Molde greiði sjö milljónir íslenskra króna fyrir Fanneyju Lísu og ljóst er að Molde-fólk hrósar happi yfir að hafa klófest þær Sóleyju:
„Með Sóleyju og Fanneyju fáum við tvo mjög spennandi hæfileikamenn og báðar hafa mikla reynslu úr efstu deild á Íslandi. Við höfum mikla trú á því að þær muni þróast áfram í okkar afreksmiðaða umhverfi og taka ný skref ásamt restinni af liðinu,“ segir Erlend Holmlund, yfirmaður kvennaknattspyrnu hjá Molde Fotballklubb.
Þær Fanney Lísa og Sóley Edda eru þó enn ungar að árum og segir Holmlund að tillit verði tekið til þess.
„Það er mikilvægt að þær fái tíma til að aðlagast nýju landi, félagi og umhverfi, þar sem við munum leggja okkur fram um að þær geti notað orku sína í að þróast á hverjum einasta degi.“
Hjá Molde er fyrir einn íslenskur leikmaður, A-landsliðskonan Amanda Andradóttir sem er einmitt fædd í Molde þar sem pabbi hennar, Andri Sigþórsson, lauk sínum atvinnumannsferli. Amanda spilar þó ekki meira á leiktíðinni, vegna meiðsla.
Molde er í 7. sæti af 12 liðum í norsku úrvalsdeildinni nú þegar 14 umferðum af 22 er lokið.