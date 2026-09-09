Enski boltinn

Harm­saga Mudryk heldur á­fram

Aron Guðmundsson skrifar
Mudryk í leiknum með Tottenham á dögunum
Mudryk í leiknum með Tottenham á dögunum Vísir/Getty

Úkraínumaðurinn Mykhalo Mudryk, leikmaður Tottenham er meiddur og verður frá keppni í hátt upp í tvo mánuði, nokkrum dögum eftir að hann spilaði sinn fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni síðan í desember árið 2024.

Mudryk er á láni hjá Tottenham frá Chelsea og er kaupákvæði í samningi félaganna sem Tottenham gæti nýtt sér.

Úkraínumaðurinn hefur ekki átt sjö dagana sæla undanfarin tæp tvö ár eða svo eða eftir að hann var dæmdur í langt bann af Alþjóðalyfjaeftirlitinu þegar að meldóníum fanst í blóðsýni sem hann gaf árið 2024.

Því banni var aflétt undir lok júlí á þessu ári og kom Mudryk við sögu í sinum fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni í tvö ár er hann kom inn á sem varamaður í liði Tottenham í markalausu jafntefli gegn Nottingham Forest.

Nú hefur verið staðfest að Mudryk hafi meiðst á æfingu með Tottenham og verði frá keppni í sex til átta vikur. Það er félagsskiptaséfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá tíðindunum á samfélagsmiðlinum Instagram.  

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