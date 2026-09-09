Harmsaga Mudryk heldur áfram Aron Guðmundsson skrifar 9. september 2026 23:00 Mudryk í leiknum með Tottenham á dögunum Vísir/Getty Úkraínumaðurinn Mykhalo Mudryk, leikmaður Tottenham er meiddur og verður frá keppni í hátt upp í tvo mánuði, nokkrum dögum eftir að hann spilaði sinn fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni síðan í desember árið 2024. Mudryk er á láni hjá Tottenham frá Chelsea og er kaupákvæði í samningi félaganna sem Tottenham gæti nýtt sér. Úkraínumaðurinn hefur ekki átt sjö dagana sæla undanfarin tæp tvö ár eða svo eða eftir að hann var dæmdur í langt bann af Alþjóðalyfjaeftirlitinu þegar að meldóníum fanst í blóðsýni sem hann gaf árið 2024. Því banni var aflétt undir lok júlí á þessu ári og kom Mudryk við sögu í sinum fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni í tvö ár er hann kom inn á sem varamaður í liði Tottenham í markalausu jafntefli gegn Nottingham Forest. Nú hefur verið staðfest að Mudryk hafi meiðst á æfingu með Tottenham og verði frá keppni í sex til átta vikur. Það er félagsskiptaséfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá tíðindunum á samfélagsmiðlinum Instagram. View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom) Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Íslenski boltinn Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Íslenski boltinn Mikael beittur kynþáttaníði Fótbolti Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Enski boltinn Fleiri fréttir Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Arbeloa í brasi City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Sjá meira