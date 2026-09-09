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Þrumu­fleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli

Aron Guðmundsson skrifar
Martin Ødega­ard fagnar marki sínu í kvöld. Það var af dýrari gerðinni og skipti sköpum fyrir Arsenal.
Martin Ødega­ard fagnar marki sínu í kvöld. Það var af dýrari gerðinni og skipti sköpum fyrir Arsenal. Vísir/Getty

Martin Ødega­ard, fyrirliði Arsenal, sá til þess að hans lið hefur deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á öflugum 1-0 útisigri gegn Napoli.

Bíða þurfti lengi eftir fyrsta marki leiksins en Arsenal hafði fengið fjölmörg tækifæri til þess að koma boltanum í netið. 

Það var ekki fyrr en á 75. mínútu sem Skyttunum frá Norður-Lundúnum tókst að brjóta ísinn og við hæfi að Martin Ødega­ard, fyrirliði Arsenal, skyldi gera það með þrumufleyg fyrir utan teig sem söng í netinu. 

Reyndist þetta eina mark leiksins. Arsenal byrjar Meistaradeild Evrópu þetta tímabilið á öflugum útisigri gegn Napoli. 

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