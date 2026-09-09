Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Aron Guðmundsson skrifar 9. september 2026 20:55 Martin Ødegaard fagnar marki sínu í kvöld. Það var af dýrari gerðinni og skipti sköpum fyrir Arsenal. Vísir/Getty Martin Ødegaard, fyrirliði Arsenal, sá til þess að hans lið hefur deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á öflugum 1-0 útisigri gegn Napoli. Bíða þurfti lengi eftir fyrsta marki leiksins en Arsenal hafði fengið fjölmörg tækifæri til þess að koma boltanum í netið. Það var ekki fyrr en á 75. mínútu sem Skyttunum frá Norður-Lundúnum tókst að brjóta ísinn og við hæfi að Martin Ødegaard, fyrirliði Arsenal, skyldi gera það með þrumufleyg fyrir utan teig sem söng í netinu. Reyndist þetta eina mark leiksins. Arsenal byrjar Meistaradeild Evrópu þetta tímabilið á öflugum útisigri gegn Napoli. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Arsenal FC Ítalski boltinn