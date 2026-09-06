Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum

Arsenal vann 2-1 sigur á Chelsea á stórleik umferðarinnar í enska boltanum. Skytturnar eru með fullt hús á toppi deildarinnar.
Chelsea byrjaði leikinn betur og aðeins tvær mínútur voru á klukkunni þegar nýi maðurinn Morgan Rogers kom liðinu í forystu. Jorrel Hato skallaði boltann þá fyrir fætur Rogers eftir aukaspyrnu og Englendingurinn kom Chelsea yfir.
Staðan var 1-0 fram á 25. mínútu þegar Declan Rice fann Kai Havertz sem gerði einkar vel að koma boltanum í netið.
1-1 var staðan í hléi en skammt var liðið á síðari hálfleikinn þegar Arsenal átti glimrandi fína sókn. Martin Ödegaard batt enda á stórkostlegt spil liðsins og veitti Skyttunum 2-1 forystu á fimmtugustu mínútu.
Arsenal var sterkari aðilinn eftir markið og í raun líklegra til að bæta við en Chelsea að jafna leikinn framan af síðari hálfleik.
Eftir því sem leið á hertu gestirnir hins vegar tökin og David Raya þurfti að taka á honum stóra sínum oftar en einu sinni í marki Arsenal.
Meira var ekki skorað og Arsenal vann 2-1 sigur.
Liðið er við hlið Manchester City á toppi deildarinnar með fullt hús stiga eftir þrjá leiki. Chelsea er með sex stig í fjórða sæti, einu stigi á eftir nýliðum Hull City í þriðja sætinu.