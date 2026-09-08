Enski boltinn

Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum

Aron Guðmundsson skrifar
Talbi, hér hægra megin á myndinni, skoraði eina mark Sunderland í leik kvöldsins gegn Hull
Talbi, hér hægra megin á myndinni, skoraði eina mark Sunderland í leik kvöldsins gegn Hull Vísir/Getty

Enska úrvalsdeildarfélagið Hull City er úr leik í enska deildarbikarnum í fótbolta eftir tap gegn Sunderland í kvöld. Úrslit kvöldsins voru eftir bókinni.

Það var Chemsdine Talbi sem tryggði Sunderland sigurinn gegn Hull með marki á 71. mínútu eftir stoðsendingu frá Thomas Meunier. Lokatölur 1-0 sigur Sunderland. 

Á sama tíma valtaði Bournemouth yfir Lincoln, 4-0 og Crystal Palace átti ekki í vandræðum með B-deildar lið Middlesbrough. Lokatölur á Selhurst Park 3-0 sigur Palace.

Newcastle United hafði síðan betur á útivelli gegn Millwall. Lokatölur þar 1-0 sigur Newcastle. Joe Willock skoraði mark Newcastle.

Þá hafði Bradford betur gegn Leyton Orient á útivelli 3-1. 

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