Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Aron Guðmundsson skrifar 8. september 2026 21:23 Talbi, hér hægra megin á myndinni, skoraði eina mark Sunderland í leik kvöldsins gegn Hull Vísir/Getty Enska úrvalsdeildarfélagið Hull City er úr leik í enska deildarbikarnum í fótbolta eftir tap gegn Sunderland í kvöld. Úrslit kvöldsins voru eftir bókinni. Það var Chemsdine Talbi sem tryggði Sunderland sigurinn gegn Hull með marki á 71. mínútu eftir stoðsendingu frá Thomas Meunier. Lokatölur 1-0 sigur Sunderland. Á sama tíma valtaði Bournemouth yfir Lincoln, 4-0 og Crystal Palace átti ekki í vandræðum með B-deildar lið Middlesbrough. Lokatölur á Selhurst Park 3-0 sigur Palace. Newcastle United hafði síðan betur á útivelli gegn Millwall. Lokatölur þar 1-0 sigur Newcastle. Joe Willock skoraði mark Newcastle. Þá hafði Bradford betur gegn Leyton Orient á útivelli 3-1. Enski boltinn Hull City AFC Sunderland AFC AFC Bournemouth Crystal Palace FC Newcastle United Mest lesið „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Fótbolti Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Fótbolti „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Treyjur Liverpool taka breytingum Enski boltinn Aron og Kúveit redda strákunum okkar eftir svik Egypta Handbolti Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Enski boltinn Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Fótbolti Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Arbeloa í brasi City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu Sjá meira