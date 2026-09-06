Enski boltinn

Versti stjóri Bret­lands­eyja?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Stjarna Russells Martin hefur skinið skærar en þessi dægrin.
Stjarna Russells Martin hefur skinið skærar en þessi dægrin. EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU

Enski þjálfarinn Russell Martin er kominn með bakið upp við vegg sem stjóri Leicester City í ensku C-deildinni. Martin hefur hrapað sem þjálfari undanfarin ár og aðeins unnið þrjá deildarleiki á þremur tímabilum.

Martin þótti meðal efnilegri þjálfara landsins þegar hann kom Southampton upp í ensku úrvalsdeildina vorið 2024. Southampton vann umspilið eftir að hafa spilað glimrandi sóknarbolta í ensku B-deildinni.

Hann hafði áður verið þjálfari MK Dons og Swansea með fínasta árangri og vakið athygli víða.

Næst versta lið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar

Martin stýrði Southampton áfram þegar enska úrvalsdeildin tók við árið eftir en þar gekk verr að spila boltann sem hann aðhyllist. Southampton hélt gjarnan vel í bolta en varðist agalega og tapaði hverjum leiknum á fætur öðrum.

Úrslit í deildarleikjum undir stjórn Martins frá haustinu 2024

  • Southampton: 1 sigur, 2 jafntefli, 13 töp.
  • Rangers: 1 sigur, 5 jafntefli, 1 tap.
  • Leicester: 1 sigur, 2 jafntefli, 2 töp.
  • Alls: 3 sigrar, 9 jafntefli, 16 töp.

Eftir einn sigur, tvö jafntefli og 13 töp í fyrstu 16 deildarleikjunum var Martin rekinn sem þjálfari liðsins 15. desember 2024. Southampton hætti ekki að tapa eftir stjóraskiptin og hrundi aftur niður í B-deildina sem neðsta lið deildarinnar með aðeins 12 stig, einu meira en versta lið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, Derby County árið 2007-08, sem fékk 11 stig.

Entist í sjö leiki í Glasgow

Martin þótti þó enn hörkustjóri og fékk tækifæri sumarið eftir þegar skoska stórliðið Glasgow Rangers tók sénsinn á honum. Það var skammvinnt verkefni. Martin hafði unnið einn leik, gert fimm jafntefli og tapað einum leik í fyrstu sjö leikjum skosku deildarinnar þegar hann var rekinn 5. október 2025.

Sigrarnir þrír hjá Martin frá sumrinu 2024

  • 1-0 sigur á Everton með Southampton 2. nóvember 2024
  • 2-1 sigur á Livingston með Rangers 28. september 2025
  • 2-0 sigur á Plymouth með Leicester 1. september 2026

Næsta tækifæri var ekki eins stórt, en þó, hjá Leicester City sem er án efa stærsta liðið í ensku C-deildinni, hafandi orðið Englandsmeistarar fyrir tíu árum síðan.

Hörmulegt tap um helgina

Leicester er í fjárhagsvandræðum og taka þurfti töluvert til eftir óvænt fall liðsins úr B-deildinni síðasta vor. Verkefni Martins er ekki auðvelt en eftir að lærisveinar Aarons Ramsey í Oxford unnu sannfærandi 4-0 sigur á Leicester í gær eru stuðningsmenn Leicester strax farnir að kalla eftir brottvikningu Martins og sungu níðsöngva í átt að honum á leiknum.

Sagan er ekki með Martin sem hefur, eftir að hafa stýrt Southampton upp í ensku úrvalsdeildina vorið 2024, aðeins unnið þrjá deildarleiki sem stjóri. Sá þriðji kom með Leicester 1. september gegn Plymouth en Leicester hefur auk þess gert tvö jafntefli og tapað tveimur í fyrstu fimm leikjum tímabilsins.

Martin hefur sætt gagnrýni fyrir nálgun sína og að geta ekki breytt út af vananum, þétt raðirnir og varist betur. Matt Piper, fyrrverandi leikmaður Leicester, var ómyrkur í máli eftir 4-0 tapið fyrir Oxford.

„Við höfum aðeins séð eina leið frá þessum knattspyrnustjóra. Ég er að benda á hann í dag, jafnvel þótt liðið hafi ekki spilað vel,“

„Ég tel ekki að knattspyrnustjórinn ætti að vera rekinn í kvöld, en það er uppsagnarverð frammistaða,“ segir Piper.

Enski boltinn

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