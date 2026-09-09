Wayne Rooney, goðsögn Manchester United, segir að félagið hafi gert tvenn stór mistök í félagaskiptaglugganum í sumar.
United lagði mikla áherslu á að styrkja miðjuna og gekk frá kaupum á Carlos Baleba, Andrey Santos og Youri Tielemans fyrir samtals um 150 milljónir punda. Félagið náði hins vegar ekki að bæta við sig leikmönnum í fleiri stöðum.
Rooney telur sérstaklega að tvær stöður hafi orðið út undan.
„United vantar níu og það er vandamál með samkeppnina í vinstri bakverðinum,“ segir Rooney. Manchester United gerði 2-2 jafntefli við Everton í þriðju umferð ensku úrvalsdeildarinnar um helgina. Liðið mætir aftur til leiks í Meistaradeild Evrópu annað kvöld þegar liðið mætir Sabah frá Aserbaídjan.
Hann hefði viljað sjá nýjan framherja koma til félagsins til að veita Benjamin Sesko meiri samkeppni. Þá telur hann einnig að of lítil breidd sé í vinstri bakverðinum.
United hafði meðal annars verið í viðræðum vegna Lewis Hall, Alejandro Balde og Rayan Ait-Nouri en enginn þeirra gekk til liðs við félagið.
„Mér fannst Luke Shaw mjög góður gegn Everton. En ef Dalot og Mazraoui eiga að vera varamenn og United ætlar sér að berjast á toppi úrvalsdeildarinnar, þá þarf meiri dýpt,“ sagði Rooney.
United er aftur komið í Meistaradeild Evrópu og Rooney telur að félagið verði að hafa nægilega sterkan leikmannahóp til að geta keppt á öllum vígstöðvum.
„Það er frábært að vera aftur í Meistaradeildinni, en þú vilt ekki bara taka þátt. Þú vilt reyna að keppa þar líka,“ bætti Rooney við.