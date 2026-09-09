Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Aron Guðmundsson skrifar 9. september 2026 20:54 Alexis Mac Allister fagnar marki sínu í kvöld Vísir/Getty Liverpool hafði betur gegn Atletico Madrid er liðin mættust á Anfield í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. 2-1 sterkur endurkomusigur staðreynd. Það var Alexis Mac Allister, sem hafði verið áberandi í fjölmiðlum fyrir leik, sem tryggði Liverpool sigurinn. Atletico Madrid komst yfir í leiknum í fyrri hálfleik þegar að Marcos Llorente kom boltanum í netið eftir laglega skyndisókn liðsins. Stoðsending Julian Alvarez var hárnákvæm og lagði grunninn að því góða færi sem Llorente nýtti sér síðan. 1-0. Þegar komið var fram á 40. mínútu kom alvöru svar frá Liverpool. Dominik Szoboszlai jafnaði þá metin fyrir heimamenn eftir stoðsendingu frá Ronald Araujo og stóðu leikar 1-1 í hálfleik. Snemma í seinni hálfleik var röðin svo komin að Alexis Mac Allister. Sá lýsti því yfir á blaðamannafundi fyrir leik að hann væri vonsvikin með að hafa ekki fengið nýjan samning hjá Liverpool. Mac Allister nýtti svekkelsið til þess að gera góða hluti. Hann kom Liverpool yfir með bylmingsskoti í nærhornið, óverjandi fyrir Jan Oblak í marki Atletico Madrid og þar við sat. 2-1 endurkomusigur Liverpool staðreynd. Virkilega vel að verki staðið hjá strákunum í Bítlaborginni. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Spænski boltinn Liverpool FC