Fótbolti

Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun

Sindri Sverrisson skrifar
Kvenkyns leikmenn og þjálfarar virðast óvænt birtast aðeins í undirfötum í nýja FC 27 tölvuleiknum.
Kvenkyns leikmenn og þjálfarar virðast óvænt birtast aðeins í undirfötum í nýja FC 27 tölvuleiknum. Skjáskot/FC 27

Forráðamenn EA Sports segja að ný uppfærsla sé væntanleg vegna galla í fótboltatölvuleiknum FC 27 sem olli því að sjá mátti kvenkyns leikmenn aðeins klædda nærfötum.

FC-tölvuleikirnir, sem áður hétu FIFA, eru vinsælustu fótboltatölvuleikir heims og gátu fyrstu notendur byrjað að spila nýja leikinn 18. september.

Þá kom fljótt í ljós að í ákveðnum tilvikum mátti sjá kvenkyns karaktera í leiknum án búnings eða aðeins í undirfötum.

Samkvæmt svari EA til The Athletic er fyrirtækið meðvitað um málið. „Við höfum fundið ástæðu gallans og úr þessu verður bætt í næstu uppfærslu,“ segir talsmaður fyrirtækisins. Hann vildi ekki útskýra nánar hvað valdið hefði gallanum en sagði:

„Öll grunnpersónulíkön í leikjunum okkar innihalda sjálfgefin undirföt sem staðlað tæknilegt öryggisnet. Í þeim sjaldgæfu tilvikum þar sem villa verður við hleðslu á hlutum tryggir þetta öryggisnet að persónulíkönin haldist hulin með viðeigandi hætti.“

FC 27 er fyrsti leikurinn í þessari gríðarvinsælu tölvuleikjaseríu þar sem hægt er að spila sem íslenskt félagslið. Kvennalið Breiðabliks er í leiknum eftir frábæran árangur í Evrópubikarnum á síðustu leiktíð þar sem liðið komst í 8-liða úrslit.

Bæði landslið Íslands eru svo áfram í leiknum eftir að hafa verið með síðustu ár.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið