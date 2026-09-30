Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun

Forráðamenn EA Sports segja að ný uppfærsla sé væntanleg vegna galla í fótboltatölvuleiknum FC 27 sem olli því að sjá mátti kvenkyns leikmenn aðeins klædda nærfötum.
FC-tölvuleikirnir, sem áður hétu FIFA, eru vinsælustu fótboltatölvuleikir heims og gátu fyrstu notendur byrjað að spila nýja leikinn 18. september.
Þá kom fljótt í ljós að í ákveðnum tilvikum mátti sjá kvenkyns karaktera í leiknum án búnings eða aðeins í undirfötum.
Samkvæmt svari EA til The Athletic er fyrirtækið meðvitað um málið. „Við höfum fundið ástæðu gallans og úr þessu verður bætt í næstu uppfærslu,“ segir talsmaður fyrirtækisins. Hann vildi ekki útskýra nánar hvað valdið hefði gallanum en sagði:
„Öll grunnpersónulíkön í leikjunum okkar innihalda sjálfgefin undirföt sem staðlað tæknilegt öryggisnet. Í þeim sjaldgæfu tilvikum þar sem villa verður við hleðslu á hlutum tryggir þetta öryggisnet að persónulíkönin haldist hulin með viðeigandi hætti.“
FC 27 er fyrsti leikurinn í þessari gríðarvinsælu tölvuleikjaseríu þar sem hægt er að spila sem íslenskt félagslið. Kvennalið Breiðabliks er í leiknum eftir frábæran árangur í Evrópubikarnum á síðustu leiktíð þar sem liðið komst í 8-liða úrslit.
Bæði landslið Íslands eru svo áfram í leiknum eftir að hafa verið með síðustu ár.