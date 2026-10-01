Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Valur Páll Eiríksson skrifar 1. október 2026 12:45 Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformaður Manchester City, hefur notið diplómatískrar friðhelgi á Bretlandi frá árinu 2020. Getty Khaldoon Al-Mubarak, stjórnarformaður Manchester City, nýtur diplómatískrar friðhelgi í Bretlandi vegna samstarfsverkefna stjórnvalda Bretlands og Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Bresk yfirvöld gætu því ekki kært hann vegna brota City á reglum ensku úrvalsdeildarinnar, kæmi til þess. Í ljósi geigvænlegra og áralangra brota Manchester City á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar og UEFA hafa ýmsir aðilar kallað eftir sakamálarannsókn gagnvart stjórnendum enska félagsins fyrir svik. Khaldoon Al-Mubarak er stjórnarformaður enska félagsins en jafnframt háttsettur embættismaður frá Abú Dabí. Hann er einn af traustustu ráðgjöfum forseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna og er einnig forstjóri ríkisfjárfestingasjóðs Abú Dabí, Mubadala. Hann var settur á opinberan lista Bretlands yfir viðurkennda diplómata árið 2020. Það veitir honum sjálfkrafa friðhelgi gegn hvers kyns sakamálarannsókn og verndar hann einnig fyrir flestum einkamálum. Enska úrvalsdeildin tilkynnti á þriðjudag að óháð nefnd hefði fundið City sekt um öll ákæruatriði sem tengjast alvarlegum brotum á fjármálareglum deildarinnar, í kjölfar rannsóknar sem hófst árið 2018. Óháða nefndin komst að því að City notaði einkafyrirtæki sem var stjórnað af eigandanum Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, sem einnig gegnir háttsettum embættum í ríkisstjórn Sameinuðu arabísku furstadæmanna, til að greiða félaginu um 900 milljónir punda dulið sem fé frá styrktaraðilum. Félagið, sem hefur verið í eigu meðlims konungsfjölskyldunnar í Abú Dabí síðan 2008, „faldi raunverulega stöðu fjármála sinna fyrir endurskoðendum sínum og eftirlitsaðilum knattspyrnunnar“ til að komast hjá útgjaldatakmörkunum á árunum 2009 til 2018, að sögn deildarinnar. City neitar ásökununum staðfastlega og mun áfrýja úrskurðinum. Gæti opnað á einkamál eða sakamál Niðurstöðurnar, ef þær verða staðfestar, gætu opnað fyrir frekari málaferli samkvæmt Financial Times. Það gæti falið í sér einkamál frá öðrum félögum í ensku úrvalsdeildinni sem telja sig hafa orðið af árangri á vellinum vegna aðgerða City. Einnig er möguleiki á sakamálarannsóknum af hálfu efnahagsbrotadeildar bresku lögreglunnar. Financial Times hefur eftir Tom Forster, lögmanni sem sérhæfir sig í fjármálaglæpum, að „ef sannanir eru fyrir hendi um kerfisbundið rangt bókhald og önnur brot á félagalögum þá er veruleg hætta á að bæði fyrirtækið og einstaklingar eigi yfir höfði sér sakamálarannsókn og saksókn“. Opinber störf eða einkastörf? Diplómatísk friðhelgi Mubarak gæti flækt frekari lagalegar aðgerðir gegn félaginu, að sögn lögfræðinga, þar sem hún verndar einstakling að mestu leyti gegn því að vera lögsóttur eða ákærður í sakamálarannsókn í landinu þar sem hann eða hún er sendifulltrúi. Samkvæmt frétt Financial Times hefði Mubarak friðhelgi gegn einkamálum sem tengjast „opinberum störfum hans.“ Þá liggur hins vegar á reiki hvar mörkin liggja og hvort aðskilja megi störf hans fyrir City og opinbera fjárfestingarsjóðsins Mubadala. Það sé vafamál hvort sú starfsemi teljist sem hluti opinberru starfanna eða sé alfarið einkamál. Mikil efnahagsleg tengsl Niðurstöður nefndar ensku úrvalsdeildarinnar gætu reynt á samskipti Bretlands og Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Árið 2021 hófu löndin tvö samstarf um ríkisfjárfestingar þar sem Mubadala (þar sem Mubarak er forstjóri) var aðalfjárfestirinn. Samningurinn hefur síðan skilað 30 milljarða punda fjárfestingarskuldbindingum frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum til Bretlands, undir eftirliti Mubaraks. Því er haldið fram að umrætt samstarf ríkjanna hafi stutt við 48.000 störf í Bretlandi „og búist er við 280.000 til viðbótar fyrir árið 2030.“ Manchester City Fjármál Manchester City til rannsóknar Enski boltinn Sameinuðu arabísku furstadæmin Bretland England Mest lesið Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Fótbolti Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Jesus sveik lærisveininn Fótbolti Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Enski boltinn Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Enski boltinn „Alla vikuna höfum við verið afskrifuð af ykkur fjölmiðlum“ Sport Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Fótbolti Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Enski boltinn Fleiri fréttir Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Braut kynferðislega á Andy Carroll Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Sjá meira