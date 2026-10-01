Yfirmenn Heimis Hallgrímssonar hjá írska knattspyrnusambandinu voru kallaðir á fund þingnefndar írska þingsins í gær og látnir svara krefjandi spurningum um margt sem varðar leiki Írlands við Ísrael í Þjóðadeildinni.
Írland spilaði „útileik“ við Ísrael á sunnudaginn þar sem strákarnir hans Heimis fögnuðu 3-0 sigri, í Debrecen í Ungverjalandi. Liðin mætast svo aftur í Serbíu á sunnudaginn.
Í aðdraganda leiksins á sunnudag og raunar allt frá því að Írland dróst í riðil með Ísrael hefur verið mikil pressa á írsku leikmennina og írska knattspyrnusambandið um að sniðganga leikina við Ísrael vegna hernaðaraðgerða Ísraelsmanna á Gasaströndinni.
Allt fram á síðustu stundu íhuguðu leikmenn að hætta við að spila en eftir langan fund og kosningu var niðurstaðan sú að mæta Ísraelsmönnum. Markvörðurinn Gavin Bazunu ákvað hins vegar að draga sig úr hópnum en er aftur kominn inn fyrir leikinn við Austurríki í Dublin í kvöld.
David Courell, framkvæmdastjóri írska knattspyrnusambandsins, og John Martin, yfirmaður fótboltamála, voru kallaðir á fund þingnefndar í gær og fengu þar krefjandi spurningar frá þingmönnum sem var heitt í hamsi.
"You're a football woman. You know the game." FAI CEO David Courell responds to Sinn Fein TD Joanna Byrne after expressing a belief that the organisation has done lasting damage to Irish football by playing Israel. pic.twitter.com/IVlnkzD6lV— RTÉ Sport (@RTEsport) September 30, 2026
"You're a football woman. You know the game." FAI CEO David Courell responds to Sinn Fein TD Joanna Byrne after expressing a belief that the organisation has done lasting damage to Irish football by playing Israel. pic.twitter.com/IVlnkzD6lV
Þeir viðurkenndu þar að svo virtist sem enginn hefði rætt við Bazunu eða aðra markverði írska landsliðshópsins fyrir leikina við Ísrael. Heimir hafði áður sagt að hann hefði sjálfur aðeins rætt við útileikmenn um málið í aðdragandanum.
John Martin sagði Bazunu hafa ákveðið að ferðast með til Ungverjalands en þar skipt um skoðun og ákveðið að taka ekki þátt í leiknum. Hann sagði ekki rétt að Bazunu hefði í kjölfarið ekki fengið að taka þátt í kosningu leikmanna.
"I know people want us to be a vehicle for broader statement and change but the reality is we are tasked to do a particular role to protect the interest of Irish football." FAI CEO David Courell explains why the Republic of Ireland will play the second match with Israel. pic.twitter.com/vzncAJf8xq— RTÉ Sport (@RTEsport) September 30, 2026
"I know people want us to be a vehicle for broader statement and change but the reality is we are tasked to do a particular role to protect the interest of Irish football." FAI CEO David Courell explains why the Republic of Ireland will play the second match with Israel. pic.twitter.com/vzncAJf8xq
„Eftir að ákvörðun var tekin um að halda atkvæðagreiðsluna sögðum við leikmönnunum að fara aftur inn á herbergin sín, tala við sína nánustu og koma svo aftur til að kjósa. Hann [Bazunu] ákvað að koma ekki aftur. Honum var ekki haldið utan við,“ sagði Martin.
Þá þvertóku þeir Martin og Courell fyrir að Bazunu hefði verið útskúfað með nokkrum hætti og bentu á að hann hefði auk þess fengið stuðning sálfræðings.
Þingmennirnir spurðu út í ýmislegt fleira og sökuðu írska knattspyrnusambandið um að taka þátt í íþróttahvítþvotti og þjóðarmorði en því höfnuðu yfirmenn Heimis algjörlega. Þeir útskýrðu hve mikill fórnarkostnaðurinn yrði við að sleppa því að spila leikina og bentu á að samkvæmt kosningu meðlima írska sambandsins hefði meirihluti stutt þá ákvörðun að spila leikina.