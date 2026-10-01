Fótbolti

Óttast aðra mar­tröð í boði ís­lenska tann­læknisins

Sindri Sverrisson skrifar
Heimir Hallgrímsson stýrir Írum gegn Austurríki í kvöld en stýrði Íslandi gegn Austurríki fyrir tíu árum.
Heimir Hallgrímsson stýrir Írum gegn Austurríki í kvöld en stýrði Íslandi gegn Austurríki fyrir tíu árum. GEtty/Stephen McCarthy

Austurríkismenn hafa greinilega ekki gleymt sigurmarki Arnórs Ingva Traustasonar á Evrópumótinu í Frakklandi 2016. Tapið gegn Íslandi var rifjað upp fyrir leik þeirra við Írana hans Heimis Hallgrímssonar í Dublin í kvöld.

„Verður tannlæknirinn aftur martröð austurríska landsliðsins?“ var spurt í fyrirsögn austurríska miðilsins Kronen Zeitung í vikunni.

Í greininni er rifjað upp að Heimir, sem vissulega er menntaður tannlæknir, var ásamt Lars Lagerbäck þjálfari Íslands í ævintýri liðsins á EM 2016.

Ísland mætti þar Austurríki í lokaumferð riðlakeppninnar og þurfti Austurríki sigur til að komast áfram. Liðið lagði allt í sölurnar í lokin til að ná sigurmarki en í staðinn komst Ísland í ógleymanlega skyndisókn sem lauk með sendingu Theodórs Elmars Bjarnasonar á Arnór Ingva sem skoraði. Jón Daði Böðvarsson hafði komið Íslandi í 1-0 en Alessandro Schöpf jafnað metin á 60. mínútu.

Nánast öll umræða í kringum írska liðið síðustu daga hefur tengst leikjunum við Ísrael sem margir Írar vilja að sitt lið neiti að spila. Írland vann Ísrael 3-0 á sunnudaginn, eftir 1-0 tap gegn Kósovó í fyrsta leik, en Austurríki hefur unnið báða leiki sína, gegn Austurríki og Kósovó, og er því með sex stig á toppi riðilsins.

Sigurlið riðilsins kemst upp í A-deild og ætti einnig að eiga öruggt sæti í umspili fyrir EM 2028 verði þörf á því. Írland er einn af fjórum gestgjöfum EM 2028, ásamt Englandi, Skotlandi og Wales, og hefur UEFA frátekið tvö sæti fyrir gestgjafana. Þeir spila þó allir í undankeppninni en ef færri en tveir gestgjafanna komast beint á EM þá fær sá gestgjafi sem nær bestum árangri í undankeppninni frátekið sæti.

Þjóðadeild karla í fótbolta Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands

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