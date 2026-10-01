Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Sindri Sverrisson skrifar 1. október 2026 13:28 Heimir Hallgrímsson stýrir Írum gegn Austurríki í kvöld en stýrði Íslandi gegn Austurríki fyrir tíu árum. GEtty/Stephen McCarthy Austurríkismenn hafa greinilega ekki gleymt sigurmarki Arnórs Ingva Traustasonar á Evrópumótinu í Frakklandi 2016. Tapið gegn Íslandi var rifjað upp fyrir leik þeirra við Írana hans Heimis Hallgrímssonar í Dublin í kvöld. „Verður tannlæknirinn aftur martröð austurríska landsliðsins?“ var spurt í fyrirsögn austurríska miðilsins Kronen Zeitung í vikunni. Í greininni er rifjað upp að Heimir, sem vissulega er menntaður tannlæknir, var ásamt Lars Lagerbäck þjálfari Íslands í ævintýri liðsins á EM 2016. Ísland mætti þar Austurríki í lokaumferð riðlakeppninnar og þurfti Austurríki sigur til að komast áfram. Liðið lagði allt í sölurnar í lokin til að ná sigurmarki en í staðinn komst Ísland í ógleymanlega skyndisókn sem lauk með sendingu Theodórs Elmars Bjarnasonar á Arnór Ingva sem skoraði. Jón Daði Böðvarsson hafði komið Íslandi í 1-0 en Alessandro Schöpf jafnað metin á 60. mínútu. Nánast öll umræða í kringum írska liðið síðustu daga hefur tengst leikjunum við Ísrael sem margir Írar vilja að sitt lið neiti að spila. Írland vann Ísrael 3-0 á sunnudaginn, eftir 1-0 tap gegn Kósovó í fyrsta leik, en Austurríki hefur unnið báða leiki sína, gegn Austurríki og Kósovó, og er því með sex stig á toppi riðilsins. Sigurlið riðilsins kemst upp í A-deild og ætti einnig að eiga öruggt sæti í umspili fyrir EM 2028 verði þörf á því. Írland er einn af fjórum gestgjöfum EM 2028, ásamt Englandi, Skotlandi og Wales, og hefur UEFA frátekið tvö sæti fyrir gestgjafana. Þeir spila þó allir í undankeppninni en ef færri en tveir gestgjafanna komast beint á EM þá fær sá gestgjafi sem nær bestum árangri í undankeppninni frátekið sæti. Þjóðadeild karla í fótbolta Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Mest lesið Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Fótbolti Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Jesus sveik lærisveininn Fótbolti Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Enski boltinn Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Enski boltinn „Alla vikuna höfum við verið afskrifuð af ykkur fjölmiðlum“ Sport Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Fótbolti Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Enski boltinn Fleiri fréttir Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úrslitin Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Uppgjörið: Frankfurt - FH 4-1 | Stórliðið batt enda á Evrópudraumi FH Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Búlgarskur formaður skotinn til bana „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Sjá meira