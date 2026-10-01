Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir það mikið áhyggjuefni skyldi enska úrvalsdeildin missa eigendur Manchester City úr deildinni vegna brota þeirra á fjármálareglum. Burnham naut í fyrra starfi góðs af fjárfestingum þeirra í Manchester-borg og dómur City gæti þá haft mikil áhrif á veigamikil viðskiptatengsl Bretlands og Sameinuðu arabísku furstadæmanna.
Enska úrvalsdeildin opinberaði í vikunni að City hefði brotið reglur um fjárhagslega háttvísi yfir níu ára tímabil. Liðið hefði með krókaleiðum blásið upp tekjur þess og dregið úr kostnaði um meira en 900 milljónir punda samkvæmt dómi óháðrar nefndar á vegum deildarinnar.
City var dæmt sekt fyrir nánast öll brot í harðorðum dómi þar sem félagið var enn fremur sagt hafa reynt að trufla rannsókn málsins.
City neitar enn allri sök í málinu.
Burnham var sjálfur borgarstjóri Manchester frá árinu 2017 en hætti því starfi til að taka við forsætisráðherrastólnum í júní. Hann lýsir stefnu sinni í Downingstræti sem „Manchesterisma“ sem hann tengir við ljóma velgengni efnahagslífsins í Manchester sem hefur óx í borgarstjóratíð hans um 3,1 prósent umfram meðaltal á Bretlandi.
Á miðvikudag var Burnham spurður út í eigendur Man City. Hann sagði við BBC: „Ég hefði miklar áhyggjur af því að missa þá.
„Þeir hafa verið svo mikilvægur samstarfsaðili í uppbyggingu nútíma Manchester og augljóslega í uppbyggingu Manchester City í það heimsveldi sem það er í dag.“
„Ég þakka City Football Group og eigendahópnum í heild sinni fyrir peningana sem þeir lögðu ekki aðeins í Etihad [leikvanginn] og svæðið í kringum hann, heldur einnig í borgina.“
Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, meðlimur í konungsfjölskyldu Sameinuðu arabísku furstadæmanna (SAF) og varaforsætisráðherra ríkisins, keypti félagið á 150 milljónir árið 2008.
Mansour er uppspretta peninganna sem hafa flætt inn í Manchester City í gegnum City Football Group, eignarhaldsfélags sem á auk Manchester City þónokkur önnur félög víða um heim.
City Football Group setur þó ekki aðeins peninga í knattspyrnufélagið. Fyrirtækið hefur einnig leitt fjárfestingu upp á meira en einn milljarð punda í austurhluta Manchester. Sá hluti borgarinnar hefur verið endurnýjaður nánast að fullu frá því að Manchester City komst í eigu Mansour.
Nýtt æfingasvæði Manchester City var reist þar sem áður var mengað og niðurnýtt verksmiðjuhúsnæði og þá hafa fimm ekrur lands í hálfgerðri eyði verið gerðar upp til notkunar undir samfélagsverkefna, svo sem íþróttavelli og félagsmiðstöðvar.
Borgaryfirvöld á svæðinu hafa verið sökuð af fræðimönnum við Sheffield-háskóla að gefa Abú Dabí sérlega góðan samning við sölu landsvæðis borgarinnar sem þeir héldu fram að hefði gert fjárfestum kleift að hagnast óhóflega.
Náin tengsl Bretlands og Sameinuðu arabísku furstadæmanna (SAF) eru augljós í viðskiptasambandi þeirra.
Samkvæmt utanríkisráðuneyti SAF eru tvíhliða viðskipti milli ríkjanna yfir 25 milljarðar punda árlega og fjárfestingarsamstarf ríkjanna (UAE-UK Sovereign Investment Partnership), sem hófst árið 2021 með 10 milljarða punda markmið til fimm ára, hefur þegar skuldbundið sig til tæplega 30 milljarða punda í yfir 50 beinum fjárfestingum.
Því er haldið fram að þetta hafi stutt við 48.000 störf í Bretlandi „og búist er við 280.000 til viðbótar fyrir árið 2030.“