Fótbolti

Haaland stefnir flug­fé­lagi í Noregi

Andri Broddason skrifar
Erling Haaland hefur stefnt Norwegian Air.
Erling Haaland hefur stefnt Norwegian Air. Getty/Ulrik Pedersen

Erling Haaland hefur stefnt Norwegian Air eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Samkvæmt norskum miðlum er það líklegast vegna auglýsinga þar sem flugfélagið notar líkindi Haaland án hans leyfis.

Mikil spenna var í Noregi í sumar þar sem norska landsliðinu í fótbolta gekk gríðarlega vel. Erling Haaland var þar hetja Noregs og vildu flest fyrirtæki í Noregi nýta sér velgengni landsliðsins sér í hag.

Norski miðillinn VG staðfestir að Haaland hafi stefnt Norwegian Air en ekki kemur fram nákvæmlega hvers vegna. Norwegian Air deildi í sumar mynd af flugvél með hárinu hans Haaland á vélinni en nú er búið að fjarlægja myndina af samfélagsmiðlum flugfélagsins.

Skjáskot af Instagram mynd sem Norwegian Air notaði sem er líkleg orsök ósætti Haalands.FlyNorwegian/Instagram

Búist er við að myndin hafi verið birt í leyfisleysi og þess vegna sé Haaland að stefna flugfélaginu. Eivind Hammer Myhre, markaðsfræðingur hjá Norwegian Air, segir ákvörðun Haaland koma sér á óvart og að flugfélagið sé ekki eina fyrirtækið sem studdi norska landsliðið í sumar.

Flugfélaginu þykir það miður að Haaland hafi ákveðið að leita réttar síns og vonar Myhre að málið verði skoðað í því samhengi að algengt var hjá norskum fyrirtækjum í sumar að deila myndum af landsliðinu.

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