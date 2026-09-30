Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Andri Broddason skrifar 30. september 2026 22:46 Erling Haaland hefur stefnt Norwegian Air. Getty/Ulrik Pedersen Erling Haaland hefur stefnt Norwegian Air eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Samkvæmt norskum miðlum er það líklegast vegna auglýsinga þar sem flugfélagið notar líkindi Haaland án hans leyfis. Mikil spenna var í Noregi í sumar þar sem norska landsliðinu í fótbolta gekk gríðarlega vel. Erling Haaland var þar hetja Noregs og vildu flest fyrirtæki í Noregi nýta sér velgengni landsliðsins sér í hag. Norski miðillinn VG staðfestir að Haaland hafi stefnt Norwegian Air en ekki kemur fram nákvæmlega hvers vegna. Norwegian Air deildi í sumar mynd af flugvél með hárinu hans Haaland á vélinni en nú er búið að fjarlægja myndina af samfélagsmiðlum flugfélagsins. Skjáskot af Instagram mynd sem Norwegian Air notaði sem er líkleg orsök ósætti Haalands.FlyNorwegian/Instagram Búist er við að myndin hafi verið birt í leyfisleysi og þess vegna sé Haaland að stefna flugfélaginu. Eivind Hammer Myhre, markaðsfræðingur hjá Norwegian Air, segir ákvörðun Haaland koma sér á óvart og að flugfélagið sé ekki eina fyrirtækið sem studdi norska landsliðið í sumar. Flugfélaginu þykir það miður að Haaland hafi ákveðið að leita réttar síns og vonar Myhre að málið verði skoðað í því samhengi að algengt var hjá norskum fyrirtækjum í sumar að deila myndum af landsliðinu. Noregur Fótbolti HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Fótbolti Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Fótbolti Björk segir öllum þjálfurum upp Sport „Held að fólk átti sig ekki á því sem við vorum að gera í kvöld“ Handbolti Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir Fótbolti Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Fleiri fréttir Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úrslitin Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Uppgjörið: Frankfurt - FH 4-1 | Stórliðið batt enda á Evrópudraumi FH Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Búlgarskur formaður skotinn til bana „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Sjáðu mörkin hjá ungu strákunum gegn Sviss Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ Sjá meira