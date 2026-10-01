Fótbolti

Jesus sveik læri­sveininn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Cristiano Ronaldo fór heim í fússi.
Cristiano Ronaldo fór heim í fússi. Getty/Omar Vega

Portúgalskir fjölmiðlar loga vegna brotthvarfs stórstjörnunnar Cristiano Ronaldo úr landsliðshópi þess í miðju verkefni. Sáttafundir milli hans og landsliðsþjálfarans fóru út um þúfur og hann fór heim í fússi.

Ronaldo var ósáttur við að þurfa að sitja á varamannabekknum allan leikinn við Noreg á sunnudaginn var og kvartaði við forseta portúgalska knattspyrnusambandsins. Sá kom til Kaupmannahafnar í gær, hvar Portúgalir mæta Dönum í kvöld, til að reyna að miðla málum milli Ronaldo og landsliðsþjálfarans Jorge Jesus, án árangurs.

Ronaldo stökk í kjölfarið upp í einkaþotu sína á Kastrup og flaug á brott.

Blaðamaðurinn Edu Aguirre, vinur Ronaldo, kemur honum til varna eftir meint frekjukast stórstjörnunnar og segir um svik af hálfu þjálfarans Jesus að ræða.

„Á fundinum í gær bað Jorge Jesus Ronaldo afsökunar á vanvirðingunni sem hann sýndi honum með því að láta hann hita upp í hálftíma án þess að fá að spila. Jesus sagðist einnig ætla að biðja Ronaldo afsökunar opinberlega og viðurkenna mistök sín,“

„Jesus stóð ekki við þessi orð sín heldur fór á fréttamannafund og laug. Það er ástæða þess að Ronaldo springur. Honum fannst hann svikinn,“ segir Aguirre.

Jesus var áður þjálfari Ronaldo hjá Al-Nassr í Sádi-Arabíu þar sem samstarf þeirra var gott.

Hann tók við Portúgal eftir HM í sumar og tók aðeins tvo leiki að flosna upp úr samstarfi þeirra hjá portúgalska liðinu.

„Ég mun upplýsa portúgölsku þjóðina um hvað fór raunverulega fram þegar tíminn er réttur. Núna vil ég óska portúgalska landsliðinu og öllum liðsfélögum mínum góðs gengis í framhaldinu,“ sagði Ronaldo í yfirlýsingu sem hann birti á samfélagsmiðlum í gær þar sem hann tilkynnti jafnframt um brottför sína úr yfirstandandi verkefni.

Danmörk og Portúgal eigast við í Kaupmannahöfn klukkan 18:45 í kvöld. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.

Þjóðadeild karla í fótbolta Portúgalski boltinn

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