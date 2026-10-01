Jesus sveik lærisveininn Valur Páll Eiríksson skrifar 1. október 2026 11:01 Cristiano Ronaldo fór heim í fússi. Getty/Omar Vega Portúgalskir fjölmiðlar loga vegna brotthvarfs stórstjörnunnar Cristiano Ronaldo úr landsliðshópi þess í miðju verkefni. Sáttafundir milli hans og landsliðsþjálfarans fóru út um þúfur og hann fór heim í fússi. Ronaldo var ósáttur við að þurfa að sitja á varamannabekknum allan leikinn við Noreg á sunnudaginn var og kvartaði við forseta portúgalska knattspyrnusambandsins. Sá kom til Kaupmannahafnar í gær, hvar Portúgalir mæta Dönum í kvöld, til að reyna að miðla málum milli Ronaldo og landsliðsþjálfarans Jorge Jesus, án árangurs. Ronaldo stökk í kjölfarið upp í einkaþotu sína á Kastrup og flaug á brott. Blaðamaðurinn Edu Aguirre, vinur Ronaldo, kemur honum til varna eftir meint frekjukast stórstjörnunnar og segir um svik af hálfu þjálfarans Jesus að ræða. „Á fundinum í gær bað Jorge Jesus Ronaldo afsökunar á vanvirðingunni sem hann sýndi honum með því að láta hann hita upp í hálftíma án þess að fá að spila. Jesus sagðist einnig ætla að biðja Ronaldo afsökunar opinberlega og viðurkenna mistök sín,“ „Jesus stóð ekki við þessi orð sín heldur fór á fréttamannafund og laug. Það er ástæða þess að Ronaldo springur. Honum fannst hann svikinn,“ segir Aguirre. Jesus var áður þjálfari Ronaldo hjá Al-Nassr í Sádi-Arabíu þar sem samstarf þeirra var gott. Hann tók við Portúgal eftir HM í sumar og tók aðeins tvo leiki að flosna upp úr samstarfi þeirra hjá portúgalska liðinu. „Ég mun upplýsa portúgölsku þjóðina um hvað fór raunverulega fram þegar tíminn er réttur. Núna vil ég óska portúgalska landsliðinu og öllum liðsfélögum mínum góðs gengis í framhaldinu,“ sagði Ronaldo í yfirlýsingu sem hann birti á samfélagsmiðlum í gær þar sem hann tilkynnti jafnframt um brottför sína úr yfirstandandi verkefni. Danmörk og Portúgal eigast við í Kaupmannahöfn klukkan 18:45 í kvöld. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Þjóðadeild karla í fótbolta Portúgalski boltinn Mest lesið Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Fótbolti Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Enski boltinn „Alla vikuna höfum við verið afskrifuð af ykkur fjölmiðlum“ Sport Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Enski boltinn Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Fótbolti Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Fótbolti Á förum frá Haas og mögulega frá Formúlu 1 Formúla 1 Fleiri fréttir Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úrslitin Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Uppgjörið: Frankfurt - FH 4-1 | Stórliðið batt enda á Evrópudraumi FH Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Búlgarskur formaður skotinn til bana „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Sjáðu mörkin hjá ungu strákunum gegn Sviss Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Sjá meira