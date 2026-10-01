Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig

Ótrúlegt atvik leiddi til þess að Arsenal fékk á sig jöfnunarmark úr vítaspyrnu gegn Paris FC í Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna í gærkvöld. Enska landsliðskonan Leah Williamson, varnarmaður Arsenal, tók boltann upp með höndum.
Arsenla hafði komist í 2-0 í París í gær með mörkum frá Alessia Russo og Georgia Stanway en Clara Matéo minnkaði muninn fyrir heimakonur á 72. mínútu.
Það voru svo bara örfáar mínútur eftir þegar Williamson fékk dæmt á sig víti. Markvörður Arsenal, Misa Rodríguez, hafði þá sótt boltann aftur fyrir endamörk og kastað honum inn í markteiginn.
Þegar boltinn hafði stöðvast sparkaði Misa boltanum til hliðar á Williamson sem var greinilega staðráðin í að taka sjálf markspyrnuna því hún teygði sig fram og greip boltann með höndum. Dómarinn dæmdi þá umsvifalaust vítaspyrnu.
Error 404: penalty... 🫣#UWCL zie je live op @DisneyPlus pic.twitter.com/Fem0pK7Pnp— ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2026
Error 404: penalty... 🫣#UWCL zie je live op @DisneyPlus pic.twitter.com/Fem0pK7Pnp
Maeline Mendy skoraði svo úr vítaspyrnunni og tryggði Paris FC dýrmætt stig eftir 5-2 tap gegn Barcelona í fyrsta leik. Arsenal er með fjögur stig eftir afar nauman sigur gegn HB Köge í fyrsta leik, 1-0.
Það að Arsenal hafi kastað frá sér 2-0 forskoti í seinni hálfleik í gær eykur enn pressuna á hollenska þjálfarann Renée Slegers sem mætti ekki á blaðamannafund eftir leikinn eins og þjálfurum liðanna ber að gera.
Gengi Arsenal hefur valdið vonbrigðum í byrjun tímabils en liðið hefur aðeins unnið einn af fyrstu fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og er þar með fimm stig í 7. sæti.
Bayern München vann stórsigur á Benfica í Meistaradeild Evrópu kvenna í fótbolta í kvöld. Fyrsta mark leiksins var lengi að koma en þrátt fyrir það náði Bayern að tryggja 3-0 sigur.