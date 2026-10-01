Fótbolti

Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig

Sindri Sverrisson skrifar
Leah Williamson gerði dýrkeypt mistök þegar hún tók boltann upp með höndum í gærkvöld.
Leah Williamson gerði dýrkeypt mistök þegar hún tók boltann upp með höndum í gærkvöld. Samsett/Getty/Skjáskot

Ótrúlegt atvik leiddi til þess að Arsenal fékk á sig jöfnunarmark úr vítaspyrnu gegn Paris FC í Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna í gærkvöld. Enska landsliðskonan Leah Williamson, varnarmaður Arsenal, tók boltann upp með höndum.

Arsenla hafði komist í 2-0 í París í gær með mörkum frá Alessia Russo og Georgia Stanway en Clara Matéo minnkaði muninn fyrir heimakonur á 72. mínútu.

Það voru svo bara örfáar mínútur eftir þegar Williamson fékk dæmt á sig víti. Markvörður Arsenal, Misa Rodríguez, hafði þá sótt boltann aftur fyrir endamörk og kastað honum inn í markteiginn. 

Þegar boltinn hafði stöðvast sparkaði Misa boltanum til hliðar á Williamson sem var greinilega staðráðin í að taka sjálf markspyrnuna því hún teygði sig fram og greip boltann með höndum. Dómarinn dæmdi þá umsvifalaust vítaspyrnu.

Maeline Mendy skoraði svo úr vítaspyrnunni og tryggði Paris FC dýrmætt stig eftir 5-2 tap gegn Barcelona í fyrsta leik. Arsenal er með fjögur stig eftir afar nauman sigur gegn HB Köge í fyrsta leik, 1-0.

Skrópaði á blaðamannafund

Það að Arsenal hafi kastað frá sér 2-0 forskoti í seinni hálfleik í gær eykur enn pressuna á hollenska þjálfarann Renée Slegers sem mætti ekki á blaðamannafund eftir leikinn eins og þjálfurum liðanna ber að gera.

Gengi Arsenal hefur valdið vonbrigðum í byrjun tímabils en liðið hefur aðeins unnið einn af fyrstu fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og er þar með fimm stig í 7. sæti.

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