Cristiano Ronaldo yfirgaf í gær portúgalska landsliðshópinn í fússi fyrir leikinn við Danmörku í Þjóðadeildinni í kvöld og viðbrögðin hafa eðlilega verið mikil í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Nú hefur Elma systir hans tekið til varna á Instagram og látið portúgölsku þjóðina heyra það.
Eftir að hafa þurft að dúsa á varamannabekk Portúgals í 2-1 sigrinum gegn Noregi í Osló í fyrrakvöld og sleppt því að fagna sigrinum með liðsfélögum sínum úti á velli hefur Ronaldo nú dregið sig úr portúgalska hópnum.
Þjálfarinn Jorge Jesus sagðist á blaðamannafundi í gær ekki hafa nýtt krafta hins 41 árs gamla Ronaldos gegn Noregi einfaldlega vegna þess að hann taldi aðra leikmenn henta betur í upplegg liðsins í þeim leik.
Ronaldo kveðst sjálfur ætla að útskýra ástæður brotthvarfsins síðar. Portúgalskir miðlar segja formann portúgalska knattspyrnusambandsins hafa flogið sérstaklega til Kaupmannahafnar til að reyna að miðla málum á milli Ronaldo og Jesus en það virðist engu hafa skilað. Formaðurinn hafði ætlað að vera viðstaddur sigur U21-liðs Portúgals á Gíbraltar sem skilaði liðinu inn á EM í gærkvöld.
Portúgalskir miðlar hafa auðvitað fjallað mikið um þá ákvörðun Ronaldo að yfirgefa landsliðið og þá hefur mikið grín verið gert að honum á samfélagsmiðlum. Þess ber að geta að fyrir tíma Ronaldo hafði Portúgal aðeins þrisvar komist á HM í allri sögunni. Með Ronaldo innanborðs komst Portúgal á sex HM af sex mögulegum auk þess að vinna EM 2016 og Þjóðadeildina í tvígang.
ℹ️🇵🇹 Cristiano Ronaldo’s sister Elma shares the following message on Instagram by commenting “everything has been said here”.“CR7 deserved more respect.The national team deserved more structure.Portuguese journalism deserved more competence and less speculation.As for the… pic.twitter.com/gePBdM27FT— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2026
ℹ️🇵🇹 Cristiano Ronaldo’s sister Elma shares the following message on Instagram by commenting “everything has been said here”.“CR7 deserved more respect.The national team deserved more structure.Portuguese journalism deserved more competence and less speculation.As for the… pic.twitter.com/gePBdM27FT
Viðbrögðin hafa reitt Elmu Aveiro, systur Ronaldos, til reiði og hún segir að portúgalska þjóðin eigi ekki skilið að hafa hann í liðinu. Hún skrifaði á Instagram:
„CR7 átti skilið meiri virðingu. Landsliðið átti skilið betra utanumhald. Portúgölsk blaðamennska átti skilið meiri hæfni og minni vangaveltur.
Hvað portúgölsku þjóðina varðar, tja... hún á ekki skilið að hafa það besta í neinu.
Við erum öfundsjúk, fyrirlitleg, fáfróð og eigum skilið að snúa aftur til þeirrar meðalmennsku sem við höfðum alltaf í fótbolta fyrir tíma CR7.
Takk fyrir allt, CR7! Þú áttir meira skilið!“