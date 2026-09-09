Fótbolti

Aníta Ýr slær í gegn í Yale há­skólanum

Aron Guðmundsson skrifar
Aníta Ýr hefur byrjað tímabilið afar vel
Aníta Ýr hefur byrjað tímabilið afar vel Mynd: YALE

Íslenski framherjinn Aníta Ýr Þorvaldsdóttir er að slá í gegn á fjórða ári sínu með liði Yale háskólans í Bandaríkjunum og hefur komið að mörkum í öllum leikjum liðsins til þessa.

Aníta er á fjórða ári sínu í Yale en hún hefur verið að spila hér heima með Stjörnunni þegar frí hefur gefist frá háskólaboltanum. 

Í færslu á samfélagsmiðlinum Instagram varpar Yale háskólinn ljósi á þá frábæru tölfræði að í þeim fimm leikjum sem Aníta hefur spilað með Yale á þessu skólaári hefur hún annað hvort lagt upp mark eða skorað mark í öllum leikjum. 

Alls hefur Aníta lagt upp þrjú mörk og skorað tvö í leikjum sínum fimm með Yale á skólaárinu. 

Eitt markanna var af dýrari gerðinni en það skoraði Aníta á sunnudaginn síðastliðinn gegn New Hampshire og má sjá í færslunni hér fyrir neðan. 

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