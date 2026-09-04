Enski boltinn

Carrick himin­lifandi eftir kaup sumarsins

Sindri Sverrisson skrifar
Michael Carrick er sáttur eftir sumarkaupin.
Michael Carrick er sáttur eftir sumarkaupin. Getty/Dan Mullan

Michael Carrick, stjóri Manchester United, bar sig vel á blaðamannafundi í dag þegar hann var spurður út í leikmannakaup sumarsins, nú þegar búið er að skella félagaskiptaglugganum í lás.

United styrkti sig sérstaklega á miðsvæðinu með því að fá Youri Tielemans frá Aston Villa, Andrey Santos frá Chelsea og Carlos Baleba frá Brighton, eftir brotthvarf Casemiro.

Félagið bætti hins vegar ekki við sig vinstri bakverði og var nettó eyðslan 118 milljónir punda sem er minna en til að mynda hjá nýliðum Ipswich og Coventry.

„Við fórum inn í félagaskiptagluggann með það að markmiði að koma út með sterkari hóp en við höfðum á síðasta tímabili og við höfum svo sannarlega bætt við hann. Mikið og gott starf var unnið í þeim efnum og staðan er eins og hún er hvað varðar fjármál og það sem við höfum úr að spila,“ sagði Carrick á blaðamannafundi í dag.

United endurheimti jafnframt Marcus Rashford í sumar, þegar lánstíma hans hjá Barcelona lauk, og þeir Tielemans voru þeir einu í byrjunarliðinu í 5-2 sigrinum á Ipswich um síðustu helgi, sem ekki voru í liðinu síðasta vetur.

„Ég er svo sannarlega himinlifandi með leikmennina sem við höfum fengið í hópinn og tel að við höfum gert virkilega góð viðskipti.

Maður getur alltaf litið til baka og hugsað að það sé eitthvað annað sem við hefðum getað gert eða gætum hafa gert, en sumir hlutir verða einfaldlega ekki í boði.

Í stórum dráttum tel ég að við séum í góðri stöðu með hópinn. Við erum með sveigjanlega leikmenn um allan völl sem geta spilað í mismunandi stöðum þegar þess gerist þörf,“ sagði Carrick í dag.

United sækir Everton heim á sunnudaginn í leik sem hefst klukkan 13, á Sýn Sport.

Enski boltinn Manchester United

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