Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Sindri Sverrisson skrifar 4. september 2026 18:00 Michael Carrick er sáttur eftir sumarkaupin. Getty/Dan Mullan Michael Carrick, stjóri Manchester United, bar sig vel á blaðamannafundi í dag þegar hann var spurður út í leikmannakaup sumarsins, nú þegar búið er að skella félagaskiptaglugganum í lás. United styrkti sig sérstaklega á miðsvæðinu með því að fá Youri Tielemans frá Aston Villa, Andrey Santos frá Chelsea og Carlos Baleba frá Brighton, eftir brotthvarf Casemiro. Félagið bætti hins vegar ekki við sig vinstri bakverði og var nettó eyðslan 118 milljónir punda sem er minna en til að mynda hjá nýliðum Ipswich og Coventry. „Við fórum inn í félagaskiptagluggann með það að markmiði að koma út með sterkari hóp en við höfðum á síðasta tímabili og við höfum svo sannarlega bætt við hann. Mikið og gott starf var unnið í þeim efnum og staðan er eins og hún er hvað varðar fjármál og það sem við höfum úr að spila,“ sagði Carrick á blaðamannafundi í dag. United endurheimti jafnframt Marcus Rashford í sumar, þegar lánstíma hans hjá Barcelona lauk, og þeir Tielemans voru þeir einu í byrjunarliðinu í 5-2 sigrinum á Ipswich um síðustu helgi, sem ekki voru í liðinu síðasta vetur. „Ég er svo sannarlega himinlifandi með leikmennina sem við höfum fengið í hópinn og tel að við höfum gert virkilega góð viðskipti. Maður getur alltaf litið til baka og hugsað að það sé eitthvað annað sem við hefðum getað gert eða gætum hafa gert, en sumir hlutir verða einfaldlega ekki í boði. Í stórum dráttum tel ég að við séum í góðri stöðu með hópinn. Við erum með sveigjanlega leikmenn um allan völl sem geta spilað í mismunandi stöðum þegar þess gerist þörf,“ sagði Carrick í dag. United sækir Everton heim á sunnudaginn í leik sem hefst klukkan 13, á Sýn Sport. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Áhrifavaldar sýna vanvirðingu á risamóti í tennis Sport „Gangandi martröð“ Enski boltinn Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu Enski boltinn Fólskubrot á Gísla sem var sjálfur rekinn af velli Handbolti Laus úr banni aðeins mánuði eftir að hafa tekið kókaín Sport Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Enski boltinn Sjáðu rauða spjaldið sem Gísli fiskaði og fékk svo sjálfur Handbolti Hætti er liðið sótti rússneskan leikmann Körfubolti „Var ekki langt frá því að tárast“ Handbolti Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Ipswich - Liverpool | Kemur fyrsti sigurinn? Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Mbaye til Aston Villa Ensku félögin með bókhaldsbrellur Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Sjá meira