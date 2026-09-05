Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Valur Páll Eiríksson skrifar 5. september 2026 13:01 Jordon Ibe þótti gríðarmikið efni en hratt hefur fjarað undan ferli hans síðustu ár. vísir/getty Jordon Ibe, fyrrverandi leikmaður Liverpool, var í gær dæmdur fyrir að rífa fléttu af höfði þáverandi kærustu sinnar. Ibe þótti einkar efnilegur fótboltamaður en hefur farið rækilega af sporinu. Hinn þrítugi Ibe sleppur við að sitja inni vegna brotsins þrátt fyrir að hafa verið dæmdur fyrir líkamsárás sem átti sér stað í rifrildi við þáverandi kærustu. Ibe er dæmdur fyrir að hafa rifið fléttu af höfði hennar. Samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins, BBC, rifust þau Ibe og þáverandi kærasta hans Amie Mayson vegna meintrar peningaskuldar hans gagnvart henni. Mayson hafi kallað Ibe „dópista“, hann brugðist ókvæða við og rifið fléttu af höfði hennar sem hafi skilið eftir skallablett. Ibe sagðist upprunalega saklaus en því síðar og játaði sök. Fyrir rétti sagðist hann „hafa gert risastór mistök“ og bætti við að hann „iðraðist einlæglega“. Ibe var dæmdur til að sinna tólf mánuðum af samfélagsþjónustu, 80 klukkustunda af ógreiddri vinnu og 27 daga endurhæfingu. Yfir 100 leikir í úrvalsdeildinni Ibe þótti meðal efnilegri leikmanna Englands þegar Liverpool fékk hann frá Wycombe Wanderers 16 ára gamlan árið 2012. Hann lagði upp mark fyrir Phillippe Coutinho í fyrsta leiknum fyrir félagið 18 ára gamall. Alls spilaði Ibe 58 leiki fyrir Liverpool áður en hann var seldur dýrum dómum til Bournemouth. Hann yfirgaf Bournemouth árið 2020 hafandi spilað alls 119 leiki í ensku úrvalsdeildinni fyrir liðin tvö. Hann fór í utandeildina árið 2023, þá aðeins 27 ára gamall, eftir að hafa vart spilað fótboltaleik í kjölfar brotthvarfsins frá Bournemouth. Hann fór úr utandeildinni til Búlgaríu í fyrra en hefur verið án liðs frá því að samningur hans við Lokomotiv Sofiu rann út í sumar. England Bretland Dómsmál Mest lesið Bað dómarann um hjálp út af megnri marijúanalykt Sport Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Íslenski boltinn Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Íslenski boltinn Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Enski boltinn Norðmaðurinn fjórði en reif kjaft: „Hvaða lúsera er ég að keppa við?“ Sport Hágrét í bílnum með mömmu Fótbolti Fyrsta tap Mourinho eftir ótrúlega dramatík Fótbolti Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Enski boltinn „Jón Þórarinn og sóknarleikurinn glöddu mig mest“ Handbolti Rafmagnið af í Mosó og seinni hálfleikur spilaður síðar Handbolti Fleiri fréttir Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Sjá meira