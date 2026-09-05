Enski boltinn

Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jordon Ibe þótti gríðarmikið efni en hratt hefur fjarað undan ferli hans síðustu ár.
Jordon Ibe þótti gríðarmikið efni en hratt hefur fjarað undan ferli hans síðustu ár. vísir/getty

Jordon Ibe, fyrrverandi leikmaður Liverpool, var í gær dæmdur fyrir að rífa fléttu af höfði þáverandi kærustu sinnar. Ibe þótti einkar efnilegur fótboltamaður en hefur farið rækilega af sporinu.

Hinn þrítugi Ibe sleppur við að sitja inni vegna brotsins þrátt fyrir að hafa verið dæmdur fyrir líkamsárás sem átti sér stað í rifrildi við þáverandi kærustu. Ibe er dæmdur fyrir að hafa rifið fléttu af höfði hennar.

Samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins, BBC, rifust þau Ibe og þáverandi kærasta hans Amie Mayson vegna meintrar peningaskuldar hans gagnvart henni. Mayson hafi kallað Ibe „dópista“, hann brugðist ókvæða við og rifið fléttu af höfði hennar sem hafi skilið eftir skallablett.

Ibe sagðist upprunalega saklaus en því síðar og játaði sök. Fyrir rétti sagðist hann „hafa gert risastór mistök“ og bætti við að hann „iðraðist einlæglega“.

Ibe var dæmdur til að sinna tólf mánuðum af samfélagsþjónustu, 80 klukkustunda af ógreiddri vinnu og 27 daga endurhæfingu.

Yfir 100 leikir í úrvalsdeildinni

Ibe þótti meðal efnilegri leikmanna Englands þegar Liverpool fékk hann frá Wycombe Wanderers 16 ára gamlan árið 2012. Hann lagði upp mark fyrir Phillippe Coutinho í fyrsta leiknum fyrir félagið 18 ára gamall.

Alls spilaði Ibe 58 leiki fyrir Liverpool áður en hann var seldur dýrum dómum til Bournemouth. Hann yfirgaf Bournemouth árið 2020 hafandi spilað alls 119 leiki í ensku úrvalsdeildinni fyrir liðin tvö.

Hann fór í utandeildina árið 2023, þá aðeins 27 ára gamall, eftir að hafa vart spilað fótboltaleik í kjölfar brotthvarfsins frá Bournemouth. Hann fór úr utandeildinni til Búlgaríu í fyrra en hefur verið án liðs frá því að samningur hans við Lokomotiv Sofiu rann út í sumar.

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