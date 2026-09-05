Segist aldrei hafa efast um Gakpo

Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, fullyrðir að hann hafi aldrei efast um Cody Gakpo, jafnvel þó framherjinn hafi nærri því verið farinn frá Anfield.
Gakpo hefði getað farið á síðustu dögum félagaskiptagluggans eftir að bæði Tottenham og Manchester City buðu í hann en Liverpool kom í veg fyrir kaupin. Liverpool bauð í bæði Yankuba Minteh hjá Brighton og Ismaila Sarr hjá Crystal Palace án árangurs og ákvað því að halda Hollendingnum.
Gakpo átti tvær laglegar stoðsendingar á Alexander Isak í 2-0 sigri Liverpool á Ipswich Town á Portman Road í gær. Um var að ræða fyrsta sigur Iraola við stjórnvölin.
„Cody veit hversu mikils við metum hann. Það er enginn vafi. Ég met hann mikils. Það verður augljóslega mikil samkeppni um mínútur því við höfum góða leikmenn í þessum stöðum,“ segir Iraola en Liverpool festi kaup á Bradley Barcola stuttu fyrir lok félagsskiptagluggans. Sá spilaði sinn fyrsta leik í gær.
„Þetta snýst um að þeir ýti hverjum öðrum áfram. Með Bradley Barcola, með Rio Ngumoha, með Victor Munoz, þá snýst þetta um að stundum byrja þeir, stundum koma þeir af bekknum, stundum spila þeir ekki, en þetta er samkeppni.“
Gakpo hefur farið glimrandi vel af stað á leiktíðinni og átt beinan þátt í marki í fyrstu þremur leikjunum. Hann hefur skorað eitt og lagt upp þrjú.
„Ég held að það sé gott að hafa Cody því hann getur spilað í þremur stöðum fremst, eins og aðrir leikmenn okkar. Að hafa hann í þessari stöðu er gott,“ segir Iraola en Gakpo spilaði síðustu tuttugu mínútur leiksins eða svo sem fremsti maður eftir að hafa mannað kantstöðurnar fyrir það.